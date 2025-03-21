Mourinho ile gerilmişti! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için kararını verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile polemiğe giren Allan Saint-Maximin hakkında nihai karar çıktı.

Mourinho ile Allan Saint-Maximin birbirine ters düşmüştü

Fransız oyuncunun akıbeti merak ediliyor

Fenerbahçe kararını verdi

NE OLDU? Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeliyle Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, performansıyla Jose Mourinho'nun beklentilerinin altında kaldı. Devre arasında Napoli'ye transferi direkten dönen Saint-Maximin, ilerleyen süreçte gözden düştü.

Son günlerde teknik direktör Jose Mourinho ile atışan deneyimli futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyor. Yaşananların ardından Allan Saint-Maximin'in kadro dışı bırakıldığı da öne sürülmüştü.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'den Saint-Maximin'le ilgili böyle bir karar yok. Fransız kanat oyuncusunun bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği haber detayında yer aldı. Allan Saint-Maximin'in sezon sonuna kadar maç kadrolarına girmesinin beklenmediği belirtildi.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkıp 1502 dakika süre alan Saint-Maximin, 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe milli aranın ardından ilk maçını 28 Mart'ta Bodrum FK deplasmanında oynayacak. Mourinho'nun öğrencileri ardından 2 Nisan'da ezeli rakipleri Galatasaray'ı Türkiye Kupası çeyrek finalinde turnuvanın dışına itmeye çalışacak.