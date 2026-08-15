Real Madrid, İspanyol Rodri transferinin çökmesinin ardından orta sahasını güçlendirmek için uygun çözümü aramaya devam ediyor. Ezeli rakip Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşan oyuncunun kaybı, Kraliyet Kulübü'nü transfer döneminde planlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı.

Jose Mourinho, Manchester City'nin yıldızını en öncelikli hedefleri arasında görüyordu; zira onu, Alman Toni Kroos'un ayrılışından bu yana takımın eksikliğini hissettiği dengeyi Real Madrid'in orta sahasına kazandırabilecek parça olarak değerlendiriyordu. Ancak Rodri'nin Barcelona'ya transfer olmayı tercih etmesi, Portekizli teknik direktörü kendi kadrosu içindeki başka seçenekleri düşünmeye itti.

Real Madrid, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham ve Bernardo Silva gibi seçkin bir orta saha grubuna sahip olsa da, Mourinho hâlâ ideal formülü arıyor; özellikle de hazırlık döneminde 4-2-3-1 sistemine dayandığı düşünüldüğünde.

Mourinho, Alexander-Arnold'un mevkisini değiştirmeyi düşünüyor

İspanyol "Cadena SER" radyosunun aktardığı ve "Sport" gazetesinin naklettiği habere göre, Mourinho sürpriz bir seçeneği değerlendiriyor: İngiliz Trent Alexander-Arnold'u alışılmış sağ kanat göreviyle yetinmek yerine orta saha mevkisinde kullanmak.

Alexander-Arnold, 2025 yazında Liverpool'dan bonservissiz olarak Real Madrid'e katıldı ve kendisiyle anlaşmanın temel amacı sağ bek mevkisini doldurmaktı. Ancak teknik yetenekleri, pas ustalığı ve oyun kuruculuğu, bir süredir onu daha ileri ve sahanın içinde bir mevkide oynamaya aday hâle getirdi.

Görünen o ki Mourinho bu seçeneği hazırlık döneminde denemeye şimdiden başlamış; oyuncuyu, hücumları kurma ve derinlikten oyun yaratmaya katkı sunma yeteneğinden yararlanmak amacıyla daha merkezi rollerde sahaya sürdü.

Dumfries deneyin kapısını aralıyor

Bu seçeneğin Real Madrid içindeki önemi, Rodri ile anlaşmanın başarısızlığa uğramasının ardından, bunun yanı sıra sağ kanat veya bek mevkisini doldurmak üzere Hollandalı Denzel Dumfries'in gelmesiyle daha da artabilir; bu durum Mourinho'ya Alexander-Arnold'u asıl mevkisinden uzakta yeniden konumlandırmak için daha geniş bir alan tanıyor.

Real Madrid'in, Rodri'ye alternatif aramak için transfer piyasasına dönmesi bekleniyordu, ancak Mourinho yeni bir transfer yapmak yerine iç bir çözüme dayanarak herkesi şaşırtabilir.

Böylece Alexander-Arnold, sağ bekten Real Madrid orta sahasında yeni bir kart hâline gelebilir; bu deneme, Mourinho'nun daha fazla takviye beklemek yerine kadrosu içinde taktiksel çözümler bulma kapasitesinin ne düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.