Mourinho hapis cezasını kabul etti

Portekizli teknik adam, aldığı ceza iki yıldan az olduğu için hapse girmek zorunda kalmayacak.

Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığını itiraf etti ve hakkında çıkan 12 aylık hapis ile 2.2 milyon euro değerinde para cezasını kabul etmiş oldu.

Mourinho hakkında, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde, 3.3 milyon euro'luk vergi kaçırdığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Mourinho'nun hapis cezası, İspanyol kanunları gereği, 2 yıldan az olduğu ve daha önce bir suç işlemediği için askıya alındı.

Portekizli teknik adamı temsil eden GestiFute ajansı, ilk olarak "Football Leaks" dosyalarında yer alan iddiaları reddeden bir açıklama yayınlamıştı.

Ancak, Mourinho, yargı sürecinin bitmesi için İspanyol savcılarla sulh anlaşması yaptı ve hakkındaki suçlamaları da berabarinde kabul etmiş oldu.

Futbol dünyasının önemli figürlerinden Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi de Mourinho gibi vergi kaçırma suçundan cezalar almışlardı.