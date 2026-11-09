Arda Güler, Carlo Ancelotti ile geçirdiği ilk iki sezonunda yeterli fırsat bulamayan bir oyuncu olmaktan çıkıp, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda vazgeçilmez bir asli unsura dönüşerek kendisini Real Madrid içinde güçlü bir şekilde kabul ettirdi. Türk oyuncunun ortaya koyduğu teknik yetenekler sayesinde Portekizli teknik adam artık ona büyük oranda güveniyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, teknik kalitesi sayesinde ilk 11'de yer kapmanın futbol dünyasının en zor işlerinden biri sayıldığı bir kulüpte kendisini kabul ettirmesini sağlayacak olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu kanıtlayan Güler, Real Madrid taraftarının ve özellikle teknik direktörü Jose Mourinho'nun beğenisini kazanmayı başardı.

Rakamlar, Türk oyuncunun seviyesinde yaşanan gelişimin boyutunu yansıtıyor. Bu sezon 14 maçta 845 dakika sahada kalan oyuncu, Mourinho yönetiminde en çok süre alan 10 oyuncu listesinde yer aldı. Buna rağmen Güler, maç başına ortalama 61 dakikayla teknik direktörün erken oyundan aldığı futbolcular arasında yer alıyor.

Ancak önemini ortaya koyan en çarpıcı rakam, La Liga maçlarının yüzde 83'ünde ilk 11'de forma giymesi. Bu da özellikle 4 gol atıp 7 asist yaptıktan sonra, onun Portekizli teknik adamın hesaplarındaki kilit unsurlardan biri olduğunu teyit ediyor.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Güler'in ilk 11'de yer kapması kolay olmadı. Türk oyuncunun ilk 11'de oynamayı hak ettiği konusunda herkes hemfikir olsa da, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Bellingham ve Diomande'nin varlığı, ona uygun bir pozisyon bulmayı adeta taktiksel bir çıkmaza dönüştürdü.

Bu nedenle Mourinho, Güler'in pozisyonunu sezon boyunca birden fazla kez değiştirdi; oyuncu hücumcuların arkasında, sağ kanatta ve hatta daha fazla fiziksel güce sahip bir oyuncunun yanında çift pivotta forma giydi. Böylece hangi pozisyonu üstlenirse üstlensin sahada olması garanti altına alındı.

Güler, Real Madrid'e yıllardır eksikliğini çektiği şeyi, yani maçların ritmini yönetebilen ve yüksek hıza sahip hücumculara fırsatlar yaratabilen bir oyuncuyu kazandırıyor.

Türk oyuncu ayrıca Mbappe'de sahada ideal bir ortak buldu; ikili, aralarındaki karşılıklı asistlerle birlikte 19 gole katkı sağladı.

Böylece Güler, Real Madrid'e katıldığından bu yana Fransız hücumcunun gollerine en çok katkı yapan ikinci oyuncu haline geldi; onunla 20 gole ortak olan Vinicius Junior'ın hemen arkasında.

İki oyuncu arasındaki uyum açıkça görülüyor; her ikisi de maçlar boyunca sürekli birbirini aramaya özen gösteriyor.

Güler'in bu sezon üstlendiği pozisyonlar arasında, Mourinho'nun hizmetlerine sıkı sıkıya sarılmasını ve ondan vazgeçmek istememesini en çok açıklayan yer sağ kanat gibi görünüyor.

Sol ayağını kullanan Türk oyuncu, sağ tarafta klasik bir kanat oyuncusu rolü üstlenmiyor; bunun yerine topu almak için kenardan hareketine başlıyor, ardından içeri, iç alanlara doğru yöneliyor. Burada saha tamamen önünde açılıyor ve orta sahaya yeni bir sayısal katkı sağlıyor; bu sırada Fede Valverde kenardaki alanı doldurma görevini üstleniyor.

Bu hareketin Real Madrid'e birçok taktiksel kazanımı var. İlki, sağ beke öne çıkıp hücuma destek vermesi için alan açması ve sahanın genişliğini daha fazla sağlaması.

İkincisi, Güler'in takıma derinlikte ekstra bir oyuncu kazandırması; ikinci bir oyun kurucuya dönüşerek hatlar arasında sayısal üstünlük yaratabiliyor ve rakibi, pivotunun onu markaja çıkması ile Mbappe'nin çevresindeki alanı korumak için geride kalması arasında bir seçim yapmaya zorluyor.

Üçüncü ve belki de en önemli kazanım ise, Güler'in bu pozisyondan Mbappe'nin çapraz alanlardaki hareketlerini görebilmesinde yatıyor. Fransız hücumcu, stoper ile bek arasındaki boşluğun arkasına doğru hareketlenirken, Türk oyuncu sol ayağıyla topu onun koşu yoluna gönderiyor ve Mbappe hızını kullanarak topa ulaşıyor.

İşte tam da bu hareketlerden, ikilinin 19 gole katkı sağlamasıyla sonuçlanan anlaşmanın büyük bir kısmı doğdu.

Geçmişle kıyaslamayı görmezden gelmek zor; zira Mourinho'nun Real Madrid'de, topu elinde tutma ve kesici pas verme becerisine sahip, Türk kökenli solak bir oyuncuyla son deneyimi Alman Mesut Özil'e dayanıyor.

Özil, 2010 yılında Kraliyet Kulübü'ne katılmış ve tıpkı bugün Güler'in Mbappe'nin ayrıcalıklı ortağı olduğu gibi, kısa sürede Cristiano Ronaldo'nun ideal ortağı haline gelmişti.

Özil, takım arkadaşlarının hareketlerini gerçekleşmeden önce okuyabilme ve hücumcuların hızlarını kullanmasına imkân tanıyan alanlara paslar gönderebilme yeteneği sayesinde, etkili olmak için çok fazla koşmaya ihtiyaç duymayan bir oyun kurucuydu.

İki oyuncu arasındaki benzerlikler rollerinin doğasıyla sınırlı değil; Özil de sağ taraftan harekete geçip ardından derinliğe doğru ilerlemeye alışkındı.

Güler, Diomande ve Bernardo'nun sahada olmasıyla Real Madrid bu sezonki en iyi seviyesine ulaştı; bunu takımın elde ettiği üst üste sekiz galibiyetlik seri de teyit ediyor.

Şimdi karar verme sırası Mourinho'ya geldi; eğer cesaretini gösterip Vinicius Junior'ı yedek kulübesinde tutarsa, takım onu bu sezon kupalara yaklaştıracak birçok puan toplayabilir.