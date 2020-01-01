Mourinho'nun gözü Ramos'ta
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Jose Mourinho, eski öğrencisi Sergio Ramos'u sezon sonunda Tottenham'a getirmenin hesabını yapıyor.
AS'ta yer alan habere göre Real Madrid'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini hala uzatmayan deneyimli stoper, başka teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor. 2010-13 yılları arasında Ramos'la çalışan Mourinho'nun eski öğrencisini Premier Lig'e getirmeyi planladığı öğrenildi.
2005 yılından beri Real Madrid forması giyen 35 yaşındaki Ramos, eflatun-beyazlılarla beş La Liga ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.