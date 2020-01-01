Mourinho'nun gözü Ramos'ta

Portekizli teknik adam, Real Madrid'le hala sözleşme uzatmayan eski öğrencisini Tottenham'a getirmek istiyor.

Jose Mourinho, eski öğrencisi Sergio Ramos'u sezon sonunda 'a getirmenin hesabını yapıyor.

AS'ta yer alan habere göre 'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini hala uzatmayan deneyimli stoper, başka teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor. 2010-13 yılları arasında Ramos'la çalışan Mourinho'nun eski öğrencisini Premier Lig'e getirmeyi planladığı öğrenildi.

2005 yılından beri Real Madrid forması giyen 35 yaşındaki Ramos, eflatun-beyazlılarla beş ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.