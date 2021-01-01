"Mourinho gelse başarılı olamaz" diyen Marius Sumudica, görevinden ayrıldı

Karadeniz temsilcisi, Marius Sumudica ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Hoca istikrarının bir türlü sağlanamadığı Spor Toto Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor.

Gazişehir FK'deki başarılı dönemin ardından Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Ninel Sumudica'nın bu görevi kısa sürdü. Kulüp, Rumen hoca ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'dan Marius Sumudica açıklaması

Karadeniz temsilcisi, öğle saatlerinde yaptığı açıklamayla Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını komuyouna bildirdi:

"Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Sumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Marius Sumudica, Çaykur Rizespor'da kaç puan topladı?

Çaykur Rizespor'a büyük umutlarla gelen Marius Sumudica, Karadeniz ekibinin başında 7 Süper Lig maçına çıktı. Rumen teknik adam, söz konusu 7 mücadelede galibiyetle tanışamadı.

Karadeniz temsilcisi bu süreçte 3 beraberlik alırken 4 kez rakiplerine mağlup oldu. Çaykur Rizespor, 7 karşılaşmada rakip filelere 4 gol kaydederken kalesinde 9 gol gördü.

Yeşil-mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

Marius Sumudica, ayrılık sinyalini vermişti

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Sivasspor maçının ardından ayrılık sinyalini şu sözlerle vermişti:

"Bu video oyunu değil, benim elimde joystick yok, ben oyunu kontrol etmiyorum. Rakip 10 kişi kaldığında kapandı. 11'e 11 olsa daha kolay olabilirdi. Oyunu açmak bundan dolayı zor oldu.

Benim elimden gelen bunlar. Bütün hocalık yeteneklerimi takımın üzerinde uyguladım. Her gün tesislere 3-4 saat önceden geliyorum çalışmak için. Ben futbol için çalışıyorum. Kayseri'de başarılı oldum. Gaziantep'te başarılı oldum ama burada yapamadım.

Benim kontratım var, eğer benim mutlu değillerse oturup konuşup anlatırız. Buraya Mourinho gelse başarılı olmaz. Futbolcularımız bir tane başarılı dripling yapamadı."

Gaziantep FK'de oynattığı üçlü savunma ile dikkatleri üzerine çeken Marius Sumudica, Çaykur Rizespor döneminde 7 maçın dördünde dörtlü savunma kullanırken 3 maçta ise üçlü savunmayı tercih etti.