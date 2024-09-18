Mourinho, Galatasaray'ı analiz etti: Gözüne çarpan ilk detay

Jose Mourinho, Galatasaray'ı analiz etmeye devam ederken tespit ettiği tehlikeye karşı futbolcularını uyardı.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Mourinho futbolcularını uyardı

Gözüne çarpan detayı anlattı

NE OLDU? Süper Lig'de 6. hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Tüm gözlerin çevrildiği maç öncesinde Fenerbahçe cephesinde hazırlıklar devam ediyor.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ta yer alan habere göre, Mourinho derbi için Samandıra'da yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıları analiz eden deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray için futbolcularına ilk uyarısını yaptı.

Portekizli, Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ile başlayan ataklarının Torreira, Sara ve Mertens üzerinden şekillendiğini futbolcularına aktardı.

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Galatasaray'ın merkezine dikkat çeken Mourinho'nun bu bölge için özel önlemler alacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.