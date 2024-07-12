Portekizli menajerden Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma olasılığına karşın net bir duruş geldi.

EURO 2024'te ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun transferine Mourinho'dan engel geldi.

Fenerbahçe'nin Weston McKennie'ye olan ilgisine karşın Ferdi Kadıoğlu'nu istemesinin ardından işler karıştı.

Ne söylendi?

TeamTalk'un haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılışını veto ederek net bir duruş sergiledi.

Haberin devamı aşağıda

Haberde, "Mourinho anlaşmayı mahvetti" ifadesi kullanılırken Portekizli hocanın, Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda tutulmasını istediği aktarıldı. Öte yandan Manchester United ve Arsenal'in de transferi gerçekleştirmesinin zor olduğunun altı çizildi.

Motta adını verdi

Juventus'un yeni hocası Thiago Motta'nın yönetime, 24 yaşındaki oyuncunun adını verdiği belirtilirken şimdilik bu transferin gerçekleşmesi kolay değil.

Sezon performansı

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer edildi. 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde 199 maça çıktı ve 17 gol, 22 asistlik katkı sağladı.