Mourinho, Fenerbahçe'de tarihe geçen oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe takımdan ayrılacak isimleri netleştirirken Jose Mourinho, Cengiz Ünder'in biletini de kesti.

Mourinho'dan ayrılığa onay

Cengiz Ünder'in biletini kesti

Ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor

NE OLDU? Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takıma katılacak futbolcular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde yolları ayrılması en muhtemel isim olarak ise Cengiz Ünder gösteriliyor.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, Youssef En-Nesyri öncesi 15 milyon euroluk bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ve İrfan Can Kahveci'nin yüksek performansı nedeniyle forma şansı bulmakta sıkıntı yaşayan Cengiz Ünder, bu sezon da sistem değişikliğinin kurbanı oldu.

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Mourinho'nun Tadic'i sağ tarafa çekmesi ve alternatifinin İrfan Can Kahveci olması nedeniyle bu bölgede 3. oyuncu konumuna düşen Cengiz Ünder'in, Milliyet'te yer alan haberde daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeye sıcak bakacağı iddia edildi. Jose Mourinho'nun kadrosunda tercih etmediği Cengiz Ünder'in gidişine onay vereceği öne sürüldü.

DAHA FAZLASI: Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasını 36 maçta terletti. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.