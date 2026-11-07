Steven Gerrard, Michael Carrick'i yarın pazar günü Aston Villa'yı yenmesi gerektiği, aksi takdirde Manchester United yönetiminin milli ara öncesinde kesin bir karar alacağı konusunda uyardı.

Carrick, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 3-2 mağlup ettiği heyecanlı galibiyetle üzerindeki baskıyı hafifletti ve tüm kulvarlarda dokuz maçlık galibiyetsizlik serisine son verdi; ancak Carrick, bu performansı Aston Villa karşısında tekrarlaması gerektiğinin farkında.

Mirror gazetesine göre, "Sportif direktör Jason Wilcox ve icra kurulu başkanı Omar Berrada; Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte'den oluşan üçlüyle temasa geçti, ancak Carrick'in geleceğine dair kesin bir karar almadılar."

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Mirror, Gerrard'ın TNT Sports kanalına yaptığı açıklamaları aktardı. Gerrard şöyle dedi: "Bazen belirli bir rakibe karşı belirli bir şekilde ortaya konan bir performans, yönetim kuruluna daha fazla güven ve daha fazla umut verebilir."

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 11:30 AVL

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Michael zor bir dönemden geçiyor ve bence ligdeki gelecek maç belirleyici olacak. Galibiyet elde edebilirse, herkesin bu maçı performansını iyileştirme yolunda ilk adım olarak göreceğini düşünüyorum. Ancak milli aradan önceki son maçta alınacak bir yenilginin etkisinin ne denli büyük olacağını herkes biliyor. Ligde galibiyet alamadığı bir serinin ardından bu maçı da kaybederse, bu onun için zor olacaktır."

En iyi sonuçlar Mourinho'nunkiler: "Sorun teknik direktörde değil"

Gerrard, yakın zamanda Manchester United'ın 7 oyuncusunu takımın seviyesine ulaşamadıkları gerekçesiyle eleştirmiş ve bunun sebebini kulübün transfer piyasasında Carrick'i desteklemekten kaçınması olarak göstermişti; nitekim kulüp, yaz transfer döneminde orta sahaya üç oyuncu için 155 milyon sterlin harcamaya karar verdi ancak son derece ihtiyaç duyduğu sol bek ve forveti transfer etmedi.

Gerrard şunları ekledi: "Son beş ya da altı yılda birçok teknik direktör onları çalıştırdı, ancak takımın gidişatını değiştiremediler. Bence (José) Mourinho (en iyisiydi); ligde ikinci oldu ve Avrupa kupasını kazandı. Dolayısıyla şu anki görev zor, çünkü sorunun yalnızca teknik direktör ya da yardımcı antrenörde olduğunu düşünmüyorum."

Şunları vurguladı: "Bence sorun, istikrarlı bir performans ortaya koyamayan ve kulübe yeterince katkı sağlamayan bir grup oyuncuda yatıyor; buna ek olarak birçok idari sorun da mevcut. Yakın zamanda, Manchester United'ın tek bir sorunla değil, birçok sorunla boğuştuğunu söylemiştim ve Michael Carrick'in bu sorunların en büyüğü olduğunu düşünmüyorum."

Manchester United, ilk dokuz maçından yalnızca yedi puan toplayarak Premier Lig puan tablosunda on yedinci sırada yer alıyor ve küme düşme hattından yalnızca averajla ayrılıyor.

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