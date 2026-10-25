Real Madrid, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında, pazar akşamı ezeli rakibi Barcelona'ya Spotify Camp Nou'da zorlu bir konuk olarak gidiyor.

Kraliyet ekibi, Barcelona'nın 9 puan gerisine düşmemek için bu geceki El Clasico'da mağlubiyetten kaçınmaya çalışıyor.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, cezalı olması nedeniyle Vinicius Junior'a; sakatlıkları nedeniyle de durumlarında gözle görülür bir iyileşme olmasına rağmen Rodrygo Goes, Raul Asencio ve Ferland Mendy'ye güvenemeyecek.

AS gazetesi, Mourinho'nun üzerinde düşündüğü taktik çözümlerden birini uygulamayı değerlendirdiğini aktardı. Bu çözüm, Valverde'yi sağ tarafta ancak bek yerine daha ileri bir mevkide oynatmak ve böylece Arda Güler ile Tchouameni'ye orta sahada yardımcı olmanın yanı sıra onun hızlı hücumları gerçekleştirme yeteneklerinden de faydalanmak şeklinde.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu şekilde, Denzel Dumfries, Uruguaylı oyuncunun arkasında bek mevkisini üstlenecek ve Ibrahima Konate ile Dean Huijsen'in yanında savunma hattını oluşturacak. Kurucarella ise dörtlü savunmayı tamamlayacak.

Orta sahada ise varlığı oyun kuruculuk mevkisinde elzem görünen Güler, Tchouameni'nin yanında, fiziksel güce daha fazla ağırlık verilerek görev yapacak. Şimdiye kadar iki oyuncu bu mevkide birlikte yalnızca bir maçta oynadı; o maç geçen hafta Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 yenmesiyle sonuçlanmıştı.

Hücum hattında ise üçlü, Jude Bellingham'ın derinde yer almasıyla tamamlanacak. Bellingham, topları Kylian Mbappe'ye ve harika bir gol dönemi yaşayan Yan Diomande'ye aktaracak.

Yedek kulübesinde ise savunmayı güçlendirmek için Eder Militao ve Antonio Rüdiger, topa hakim olmak için Bernardo Silva ve ihtiyaç halinde hücuma katkı sağlayabilecek Brahim Diaz, Endrick ile Espi de dahil olmak üzere bir dizi oyuncu oturacak.

Real Madrid'in muhtemel ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Lunin

Savunma: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Kurcarella

Orta saha: Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Fede Valverde

Hücum: Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappe