Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında yaptığı hareketi nedeniyle dünya basınında gündeme oturdu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 yendiği maç içerisinde Jose Mourinho'nun maçın hakemine olan tepkisi dünya basınının da ilgisini çekti.

Portekizli menajer, Dzeko'nun golünün ofsayt gerekçesiyle sayılmamasının ardından tepkisini yayıncı kuruluş beIN Sports'un kameralarının karşısına bilgisayardaki görüntüyü göstererek koydu.

Ardından sarı kart gören Mourinho, yedek kulübesine geri döndü ve dünya basını, maçın ardından bu olaya dikkat çekti.

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İşte dünya basınından dikkat çeken başlıklar:

İNGİLTERE - DAILY MAIL: 'HAYAL KIRIKLIĞINI BİLGİSAYAR KULLANARAK GÖSTERDİ'

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı, Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu."

İSKOÇYA - DAILY RECORD: 'DALGA GEÇMEKTEN TUHAF BİR SARI KART'

"Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil."

İSVİÇRE | BLICK: 'O GEÇREKTEN DE ÖZEL BİRİ!'

"O gerçekten de 'Özel Biri! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu."

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."

İTAYLA - FOOTBALL ITALIA: 'KOMİK BİR OLAY!'

"Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği pozisyonun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu."

DAILY SPORTS: 'EKSANTRİK DAVRANIŞ!'

"José Mourinho, kenardaki eksantrik davranışları nedeniyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Bu kez de F.Bahçe maçında yaşanan bir olaya dikkat çekmek için kenarda kamera kullandığı için uyarı aldı."