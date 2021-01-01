Jose Mourinho: Dünyanın en iyisiyiz

Son olarak West Ham United'a 2-1 mağlup olan Tottenham'da Jose Mourinho dünyanın en iyisinin kendisi ve ekibi olduğunu ifade etti

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın deneyimli teknik adamı Jose Mourinho, West Ham United maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Tottenham, son zamanlarda aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisine düştü. Bir basın mensubunun; "Yönetim tarzınızı gözden geçirecek misiniz?" sorusuna Portekizli teknik adam; "Asla, hiç de bile. Bazen skorlar, futboldaki birden fazla durumun sonucudur. Ben ve antrenör ekibim. dünyanın en iyisiyiz" diye yanıt verdi.

Tottenham bu sezon Premier Lig'de sahaya çıktığı 24 maçta 10 galibiyet alırken 6 beraberlik ve 8 mağlubiyete imza attı. Londra ekibi topladığı 36 puanla 9. sırada ve lider Manchester City'nin 23 puan gerisinde yer alıyor.