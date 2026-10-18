Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, dün akşam La Cartuja Stadı'nda Real Betis'i (5-2) yenmesinin ardından ilk 9 maçta 9 galibiyet elde ederek La Liga'nın en iyi başlangıcını eşitledi ve tarihe yeni bir sayfa eklemeye çok yaklaştı. Böylece Camp Nou'da Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico, ilk 10 haftada 10 galibiyetle görülmemiş bir rekora ulaşmak için fırsat haline geldi.

Katalan ekibi, Real Madrid'in 1968-1969 sezonunda ligdeki ilk dokuz maçını kazanarak elde ettiği başarıyı eşitledi; ancak Barcelona, gol üretimi açısından ezeli rakibinin önünde yer alıyor. Zira Katalan ekibi 9 maçta 39 gol kaydederken, Beyaz takım o sezonun aynı döneminde 21 gol atmıştı.

Bu başarı, yaklaşan El Clasico'ya olağanüstü bir önem kazandırıyor. Çünkü Barcelona, 5 on yıldan fazla süredir kırılamayan tarihi rekoru aşabilir ve geleneksel rakibiyle oynayacağı karşılaşmayı, La Liga tarihinin en iyi başlangıcına ulaşma yolculuğunda dönüm noktasına çevirebilir.

Flick, Tata Martino ve Valverde'nin başarılarını geride bıraktı

Mevcut Barcelona kadrosu, takımın önceki teknik direktörler döneminde elde ettiği sonuçları da aştı. Zira Barcelona, 2013-2014 sezonuna Arjantinli Tata Martino ile 8 maçlık galibiyet serisiyle başlamış, ancak seri dokuzuncu haftada Osasuna karşısında alınan golsüz beraberlikle sona ermişti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

2017-2018 sezonunda ise Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona, sekizinci haftada Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmadan önce 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Flick yönetimindeki takım ise şimdi, o takımların sezon başında elde ettiklerini aşarak çıkışını sürdürüyor.

Barcelona'nın gollerini 13 oyuncu paylaşıyor

Barcelona'nın gücü yalnızca galibiyet serisiyle sınırlı değil; gol üretimindeki bolluğa ve tehlike kaynaklarının çeşitliliğine de uzanıyor. Katalan ekibi ligde 9 maçta 39 gol kaydetti, yani maç başına 4,33 gol ortalaması tutturdu.

Takım ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 9 gol attı. Böylece iki turnuvada oynadığı 11 maçta toplam gol sayısı 48'e yükseldi ve maç başına ortalama 4,36 gole yaklaştı.

Gol atan oyunculardaki çeşitlilik, Barcelona'nın tek bir oyuncuya bağlı kalmadan farkı yaratma kabiliyetini yansıtıyor. Gol kaydeden oyuncu sayısı 13'e ulaştı; Real Betis karşılaşmasının ardından Dani Olmo, Eric Garcia ve Rodri de bu sezon takımın golcüleri listesine katıldı.

Bu rakamlar, takımın gerçek bir santrafora ihtiyaç duyduğuna dair yöneltilen eleştiriler ışığında ek bir önem kazanıyor. Zira Flick yönetimindeki Barcelona dikkat çekici bir hücum verimliliği sunuyor ve 1926-1927 sezonuna, yani ilk 10 maçta 47 gol attığı döneme ait tarihi rakamlara yaklaşıyor.