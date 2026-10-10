Real Madrid, bu akşam İspanya La Liga'da Villarreal'e karşı önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Kraliyet ekibi bu maçta dengesini yeniden bulmayı ve seviyesine dair şüpheleri dağıtmayı, aynı zamanda günün erken saatlerinde Camp Nou'da Getafe ile karşılaşacak Barcelona ile arasındaki farkın açılmasını önlemeyi hedefliyor.









İspanya'da yayın yapan "Mundo Deportivo" gazetesine göre Jose Mourinho'nun rekabetçi bir ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Kalede Thibaut Courtois yer alacak; önünde kanatlarda Marc Cucurella ve Denzel Dumfries, stoperde ise Antonio Rüdiger ve Ibrahima Konate görev yapacak.

Konate'nin dizindeki ağrılar nedeniyle forma giymesi şüpheliydi, ancak oyuncu sonunda takımın kadrosuna dahil edildi ve ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Orta sahada Aurelien Tchouameni'nin alışılmış mevkisinde oynaması bekleniyor. Yanında, milli takım arasında Portekiz Milli Takımı'yla fazla süre almayan Bernardo Silva yer alacak; Portekizli oyuncunun top çevirme ve kolektif oyun anlamında takıma katkı sağlaması mümkün.

Hücum hattında ise Jude Bellingham'ın forvet arkasında görev yapması, Vinicius Junior'ın sol kanatta, Kylian Mbappe'nin ise santrfor mevkisinde oynaması bekleniyor. Sağ kanatta ise Arda Güler'in yer alması öngörülüyor.

Beklenen 11'e göre Federico Valverde, tedbir amaçlı olarak yedek kulübesinde başlayacak. Bu yaz Leipzig'den 146 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katılmasına rağmen Yan Diomande de maça ilk 11'de başlamayacak. Ayrıca Faslı Brahim Diaz'ın da kulübede oturması bekleniyor.

Real Madrid'in Villarreal karşısında beklenen 11'i

Kaleci: Courtois.

Savunma: Cucurella, Konate, Rüdiger, Dumfries.

Orta saha: Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham.

Hücum: Vinicius Junior, Arda Güler, Mbappe.