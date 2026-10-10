Real Madrid, bu akşam oynanacak İspanya La Liga karşılaşmasında Villarreal'e karşı önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Kraliyet ekibi, bu maçta dengesini yeniden bulmayı ve performansını çevreleyen şüpheleri dağıtmayı amaçlarken, günün erken saatlerinde Camp Nou'da Getafe ile karşılaşacak olan Barcelona ile puan farkının açılmasını da önlemeyi hedefliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Jose Mourinho'nun kaleyi Thibaut Courtois'ya emanet edeceği rekabetçi bir ilk on bir tercih etmesi bekleniyor. Önünde ise kanatlarda Marc Cucurella ve Denzel Dumfries, savunmanın merkezinde Antonio Rüdiger ile Ibrahima Konaté yer alacak.

Konaté'nin, dizindeki ağrılar sebebiyle oynaması şüpheliydi, ancak sonunda takımın kadrosuna dahil oldu ve ilk on birde yer alması bekleniyor.





Orta sahada ise Aurelien Tchouameni'nin alışılmış mevkisinde oynaması bekleniyor. Yanında, milli ara döneminde Portekiz Milli Takımı ile fazla forma giymeyen ve takıma top dağıtımı ile takım oyunu konusunda katkı sağlayabilecek Bernardo Silva olacak.

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Hücum hattında ise Jude Bellingham'ın forvet arkasında görev üstlenmesi, solda Vinicius Junior ve santrfor pozisyonunda Kylian Mbappe'nin yer alması bekleniyor. Sağ kanatta ise büyük olasılıkla Arda Güler oynayacak.

Beklenen kadroya göre, Federico Valverde tedbir amacıyla yedek kulübesinde oturacak. Bu yaz Leipzig'den 146 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katılmasına rağmen Yan Diomande maça ilk on birde başlamayacak. Ayrıca Faslı Brahim Diaz'ın da kulübede oturması muhtemel görünüyor.

Real Madrid'in Villarreal karşısında beklenen ilk on biri

Kaleci: Courtois.

Savunma: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Orta saha: Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham.

Hücum: Vinicius Junior, Arda Güler, Mbappe.