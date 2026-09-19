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Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mourinho derbi öncesi hakem dosyasını açtı: Yaşananlar tuhaf değil mi?

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Göreceğiz neler olacak

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, maçlardan önce hakemler hakkında konuşmayı tercih etmediğini vurgulamasına rağmen, Atletico Madrid karşılaşması öncesinde tekrar hakem konusuna değindi. Bu açıklamaları, merakla beklenen Madrid derbisinden bir gün önce Wanda Metropolitano stadında oynanacak maç öncesinde Valdebebas'ta düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Mourinho'nun bu sözleri, geçtiğimiz haftada Barcelona ve Atletico Madrid lehine verilen penaltılar hakkında kendisine soru sorulmamasına şaşırdığını belirttiği önceki açıklamaları hatırlatıldıktan sonra geldi.

Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Peki geçen hafta verilen penaltılara ne demeli? Artık çok geç. Bir maç haftası sona erdi ve Elche'nin maçı neden 11 kişiyle bitirdiğini konuşabiliriz."

Mourinho, derbi maçının hakemi hakkında konuşmaya geçerek şöyle dedi: "Yarınki maçın hakemini bir hafta önceden biliyor olmamız biraz garip." Ardından maçı yönetmekle görevlendirilen hakeme duyduğu güveni vurguladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Şunu söylemeyi tercih ederim: Eğer atandıysa, bu duygusal açıdan bu kadar önemli bir maç için yeterli yetkinliğe ve deneyime sahip olduğu içindir. Maçtan önce hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Maç öncesinde ona tamamen güveniyorum, sonrasında ne olacağını göreceğiz."

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