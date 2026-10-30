Camp Nou'da Barcelona'ya karşı alınan galibiyet, Real Madrid'in İspanya La Liga'daki puan hanesine eklediği üç değerli puandan ibaret değildi; aynı zamanda Jose Mourinho'nun Kraliyet ekibinin başına dönüşünden bu yana yarattığı dönüşüme dair birçok mesaj taşıyordu. Portekizli teknik adam, soyunma odasındaki dengeleri yeniden kurmayı ve takımın son dönemde yaşadığı bir dizi soruna taktiksel çözümler bulmayı başardı.

Real Madrid'in pazar günü El Clasico'da 2-1'lik skorla aldığı galibiyet, Mourinho'nun Santiago Bernabeu'daki ikinci döneminde gerçek bir dönüm noktasını temsil edebilir. Özellikle takım bu karşılaşmaya zorlu bir süreçten geçerek girdi; Barcelona ise güçlü performanslar sergiliyor, beklentiler de üstünlüğünü pekiştirmek ve olumlu sonuçlarını sürdürmek isteyen Katalan kulübünün lehine görünüyordu.

Ancak Mourinho denklemi tersine çevirmeyi başardı; bunu yalnızca sonuç üzerinden değil, maçı yönetiş biçimiyle, oyuncuları arasında ortaya çıkan uyumla ve son haftalarda aldığı teknik kararlarla gerçekleştirdi. Bu kararlar, Real Madrid'e daha net ve dengeli bir kimlik kazandırmaya başladı.

"The Athletic" sitesinin aktardığına göre, Mourinho'nun başarısı El Clasico galibiyetiyle sınırlı değil; Federico Valverde'yi yeniden konumlandırmaktan başlayıp Arda Güler'e daha etkili bir rol vermekten geçerek, Vinicius Junior dosyasını akıllıca yönetmesine ve soyunma odasındaki güçlü karakterlerle başa çıkmasına kadar uzanan bir dizi önemli kararı da kapsıyor.

Valverde: Real Madrid'in çıkarı için favori mevkiden feragat

Federico Valverde'nin kendini yeniden sağ bek mevkisinde bulacağı açıktı; her ne kadar Uruguaylı oyuncu bu mevkide oynamayı tercih etmese ve asıl rahatlığını orta sahadaki görevlerini yerine getirirken hissetse de.

Carlo Ancelotti bu seçeneği Real Madrid'deki son döneminde daha önce denemişti; Valverde 2024-2025 sezonunda 15 maçta sağ bek mevkisinde ilk 11'de görev almış, hatta bu mevki İtalyan teknik adam için önemli taktik seçeneklerden biri haline gelmişti.

Xabi Alonso da bir sonraki sezonun ilk yarısındaki kısa döneminde aynı fikri benimsedi, ancak oyuncuyu bu konumlandırmanın yararına ikna edemedi; özellikle Valverde doğal mevkisinden uzaklaşmaya istekli değildi. Geçtiğimiz eylül ayında oyuncu bu konudaki tutumunu açıkça dile getirmiş ve şöyle demişti: "Hoca, bek mevkisinde oynamayı sevmediğimi biliyor."

Alvaro Arbeloa, Alonso'nun ocak ayındaki görevden alınmasının ardından onun yerine sorumluluğu devraldığında Valverde'yi orta sahaya geri çekti ve bu yaklaşım Mourinho'nun da görevinin başlangıcında benimsediği yaklaşım oldu. Nitekim Portekizli, ağustos ayında şunu vurgulamıştı: "Sağ bek mi? Bu hoşuma gitmiyor; benim için o bir orta saha oyuncusu."

Ancak takımın ihtiyaçları Portekizli teknik adamı hesaplarını yeniden gözden geçirmeye zorladı ve Valverde kademeli olarak sağ bek mevkisine geri döndü. Villarreal maçının ikinci yarısında görev aldı, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında deplasmanda sahaya çıktı, sonrasında ise Sevilla, Leipzig ve Barcelona karşısında bu mevkide ilk 11'de başladı.

Dikkat çeken nokta ise Real Madrid'in bu maçlarda üst üste beş galibiyet elde etmesiydi; bu da teknik ekibin, Uruguaylı oyuncunun bu mevkide üstlendiği rolün önemine dair inancını pekiştirdi.

Valverde'ye yakın kaynaklara göre oyuncu, favori mevkisiyle örtüşmeyen görevler verilmesine rağmen Mourinho'nun kendisine yaklaşım biçimini takdir ediyor; bu da Portekizli teknik adamın oyuncu yönetiminde bazı önceki tecrübelere kıyasla belirgin bir farklılığı yansıtıyor.

Bu konumlandırmanın önemi yalnızca Valverde'nin savunma yetenekleriyle sınırlı kalmıyor; Real Madrid'e sağ kanatta daha fazla denge sağlıyor, ek bir hücum derinliği sunuyor, orta saha ikilisinde daha yaratıcı bir oyuncuya yer veriyor ve özellikle Arda Güler derinlikten oyun kurma görevini üstlendiğinde ek hücum unsurlarının sahaya sürülmesine olanak tanıyor.

Ancak bu çözümün, sağ bek mevkisinde uzmanlaşmış oyuncuların geleceğine dair olumsuz bir yönü de var; başta 2025 yazında Liverpool'dan gelen Trent Alexander-Arnold ve temmuz ayında Inter Milan'dan 20 milyon euro karşılığında katılan Denzel Dumfries olmak üzere.

Çünkü Valverde'nin bu mevkide bulunması, takıma katılımlarına eşlik eden yüksek beklentilere rağmen bu ikilinin çoğu zaman ilk 11 dışında kalması anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Alexander-Arnold'a yakın kaynaklar oyuncunun Real Madrid'de başarılı olmaya odaklandığını ve kulüpten ayrılmayı düşünmediğini belirtiyor; özellikle geçtiğimiz eylül ayındaki son milli ara döneminde Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'nın hesaplarına geri dönmesinin ardından.

Güler: Parlamaya giden yolunu bulan Türk yetenek

Mourinho'nun son dönemde elde ettiği en dikkat çekici teknik kazanımlardan biri, Arda Güler'in en iyi versiyonunu geri kazanması oldu; zira Türk oyuncunun Real Madrid'in en güçlü kadrosunda ilk 11'de yer almayı hak ettiği artık açıkça ortaya çıktı.

Portekizli teknik adam, 4-2-3-1 oyun düzeninde hücum amaçlı orta saha üçlüsünün sağ tarafındaki mevkinin, 21 yaşındaki oyuncunun yeteneklerinden yararlanmak için en uygun yer olduğunu düşünüyor.

Sezonun başından bu yana Mourinho, Güler'in sahip olduğu olağanüstü oyun görüşünü, oyun kurma ve hücum çözümleri üretme kabiliyetini övmekten geri durmadı; ancak sorun, bu potansiyeli takım dengesini etkilemeden sistemin içine entegre etmekte yatıyordu.

Son haftalarda ise tablo daha da netleşmeye başladı; Valverde'nin sağ bek mevkisine kaymasının yanı sıra sol kanatta yeni transfer Yan Diomande'ye güvenilmesi, Güler'in gerçek yeteneklerini ortaya koyması için uygun alanları ve koşulları sağladı.

Barcelona maçı, Türk oyuncunun üstlendiği rolün önemine dair en belirgin kanıtlardan biri oldu; zira Güler, Real Madrid'in hücum bölgesindeki en tehlikeli ve etkili unsurlarından biri haline geldi.

Nitekim erken yaptığı akın ve üst direğin az üzerinden auta giden şutu Barcelona için ilk uyarıyı oluşturdu; ayrıca ayağının dış cephesiyle isabetli bir orta açarak Kylian Mbappe'yi şut için uygun bir pozisyona soktu.

Güler'in etkisi bununla da sınırlı kalmadı; galibiyet golünün hazırlanmasında da önemli bir rol oynadı. Eduardo Camavinga'ya isabetli bir pas gönderdi ve Camavinga'nın pası, Mbappe'nin belirleyici golü kaydetmesine giden yolu açtı.

Türk oyuncu El Clasico'yu, üç şutla Real Madrid'in kaleyi en çok yoklayan oyuncusu olarak tamamladı; ayrıca iki pozisyonla en çok fırsat yaratan oyuncular listesinin zirvesini paylaştı.

Güler'in önemi, özellikle orta sahada Bernardo Silva gibi bir başka oyun kurucunun varlığıyla birlikte derinliğe doğru hareket edecek daha fazla alan bulduğunda artıyor; bu da Real Madrid'e hücum kurulumunda çeşitli seçenekler sunuyor ve takımı bireysel çözümlere daha az bağımlı kılıyor.

Vinicius: Mourinho en hassas dosyayı nasıl kontrol altına almayı başardı?

Vinicius Junior ile olan ilişkiyi yönetmek, Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünden bu yana geçtiği en önemli sınavlardan birini temsil ediyor olabilir; özellikle Brezilyalı yıldız ile Xabi Alonso arasındaki ilişkinin gergin olması ve bunun, eski teknik adamın ayrılmadan önce karşılaştığı en belirgin sorunlardan birini oluşturması nedeniyle.

Vinicius'u birçok kez yedek kulübesine oturtmaya alışkın olan ve bazı maçlarda onu erkenden oyundan alan Alonso'nun aksine, Mourinho geldiği andan itibaren oyuncuya büyük bir güven duydu ve onu yeni projesinin temel unsurlarından biri olarak gördü.

Portekizli teknik adam, sezon başlamadan önce Arsenal dahil başka kulüplerin oyuncuya ilgi duymasına rağmen Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmesine açık bir destek verdi.

Mourinho oyuncuyla yakın temasta kalmayı sürdürdü; nitekim Real Madrid, ağustos ayı başında sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatmayı başardı ve Vinicius sezon başında ilk 11'deki yerini korudu.

Teknik adam, oyuncunun hücumları bitirmede ya da gol yaratmada seviyesi düştüğünde bile kendisine aleni desteğini esirgemedi; zira Vinicius ilk 11 maçında yalnızca bir gol atıp üç asist yapmakla yetinmişti.

Ancak Mourinho, performans düşüşünün devam etmesinin takımın çıkarını etkilemesine izin vermedi ve eylül ayından itibaren, oyuncu beklenen katkıyı sağlamadığında sahada kaldığı dakikaları azaltarak ona yaklaşım biçimini değiştirmeye başladı.

Elche ve Atletico Madrid maçlarında, Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından, bir de Roma maçında teknik adam, oyunun 60. dakikasından önce ya da hemen sonrasında Vinicius'u oyundan almaya karar verdi.

Ayrıca takımın milli aranın ardından oynadığı ilk maç olan Villarreal karşılaşmasında onu yedek kulübesine oturttu, sonrasında ise Leipzig karşısında ilk oyundan alınan isim yaptı; oysa oyuncu, dört gün sonra oynanan El Clasico'da cezalı olduğu için forma giyemeyecekti.

Bu kararlar, Santiago Bernabeu tribünlerinin seviyesindeki düşüş ve beklenen verimi ortaya koyamaması nedeniyle oyuncuya yönelik ıslıklarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Bununla birlikte Mourinho, başlangıçta oyuncuya verdiği güvenden ve onun yokluğunda takımın elde ettiği olumlu sonuçlardan yararlanarak Brezilyalı yıldızla doğrudan bir çatışmaya girmeden durumu yönetmeyi başardı.

Vinicius'un ilk 11 dışında bırakılması, kulüp, soyunma odası ve taraftarlar nezdinde kabul gören bir karar haline geldi; bu, oyuncunun bir El Clasico maçında oyundan alınmasının ardından belirgin bir kriz çıkardığı Alonso dönemiyle kıyaslandığında büyük bir dönüşüm.

Ayrıca Vinicius'un favori mevkisi olan sol kanatta Yan Diomande'nin öne çıkması, Portekizli teknik adama yeni bir hücum seçeneği kazandırdı ve bu mevkideki rekabeti daha da ciddi hale getirdi.

Buna karşılık Vinicius ve ekibi, oyuncunun bu sezon en iyi seviyesini ortaya koyamadığının farkında ve duruma gerçekçi yaklaşıyorlar; sarf edilen çabaların, alışılagelmiş seviyesini geri kazanmasını sağlayacağı umuduyla.

Mourinho'ya gelince, Vinicius'u ilk 11'den uzaklaştırmak ilk planlarının bir parçası değildi; özellikle onunla Mbappe arasında uyum sağlamanın önündeki en büyük teknik sınavlardan biri olduğunun farkındaydı. Ancak Brezilyalının seviyesindeki düşüş, takımın istikrarından feragat etmeden farklı kararlar almasını zorunlu kıldı.

El Clasico zaferi: Real Madrid galibiyete giden daha sürdürülebilir bir yol mu buldu?

Real Madrid'in Barcelona karşısındaki galibiyetinin değeri yalnızca sonuçla bağlantılı değildi; galibiyetin elde ediliş biçimiyle de ilgiliydi ki Mourinho maçın ardından bunu vurgulamaya özen gösterdi.

Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Kazanma biçimimiz de önemli. Şans sayesinde ya da yoğun bir savunmaya dayanarak kazanabilirsiniz, ama biz sakin bir şekilde ve tamamen hak ederek kazandık."

Mourinho, takımının yalnızca savunmada direnerek ya da son dakikalarda olağanüstü bir ana bel bağlayarak değil, maç öncesi hazırladığı taktik plana bağlı kalarak kazandığını açıklamaya özen gösterdi.

Maç boyunca Real Madrid daha derli toplu bir görüntü verdi ve oyuncuları, Raphinha'nın 60. dakikada kaydettiği beraberlik golünün ardından Barcelona'nın maça dönme girişimlerine rağmen kendilerinden istenen görevleri yerine getirmeyi başardı.

Mbappe'nin 87. dakikadaki golü karşılaşmayı belirledi; ancak bu, takıma üç puan kazandıran geç bir golden ibaret değildi; Real Madrid'in büyük maçlarla daha sakin ve disiplinli bir şekilde başa çıkabilme kabiliyetinin bir teyidi niteliğindeydi.

Zira takım, beklenmedik bir geri dönüşü beklemek ya da durumu kurtarmak için olağanüstü bir bireysel beceriye bel bağlamak zorunda kalmadı; aksine kişiliğini rakibine dayatmayı başardı ve maçın temposunu kontrol etme konusunda daha yetkin bir görüntü çizdi.

Real Madrid taraftarları açısından bu yön belki de en önemlisi; çünkü takımın, geriye düştükten sonra bireysel anlara ve geri dönüşlere sürekli bel bağlamak yerine, büyük rakipler karşısında sürdürülebilir bir oyun tarzı inşa etmeye ihtiyacı var.

Bununla birlikte, Mourinho'nun gerçekten takımın tüm sorunlarını çözmeyi başardığını iddia etmek için henüz erken; bu tarzın sürdürülebilirliğine dair gerçek yargı, oyuncuların önümüzdeki maçlarda aynı performansı tekrarlayabilme kabiliyetiyle bağlantılı olacak.

Soyunma odası: Mourinho'nun sözü artık daha etkili

Mourinho yönetimindeki Real Madrid ile önceki dönem arasında ortaya çıkan en belirgin farklardan biri, teknik adam ile oyuncular arasındaki ilişkinin niteliği ve takım fertlerinin teknik talimatlara ne ölçüde uyduğuydu.

Portekizli teknik adamın yarattığı dönüşümün boyutundan şüphe duyanlar, Barcelona'nın El Clasico'da en iyi seviyesini ortaya koyamadığını ve oyuncularının enerjisindeki düşüşün Real Madrid'in galibiyet elde etmesine yardımcı olduğunu düşünebilir.

Ayrıca Alonso'nun kendisinin de geçen sezon çıktığı ilk El Clasico'yu aynı skorla, 2-1, kazandığına dikkat çekilebilir.

Ancak 12 ay önce Madrid'de oynanan o maçta yaşananlar, Vinicius Junior'ın oyundan alınma kararına öfkeyle itiraz ettiği tartışmalı sahneyle bağlantılı kaldı; bu olay, Alonso'nun soyunma odasındaki güçlü karakterlerle başa çıkmakta karşılaştığı zorlukların boyutunu gözler önüne serdi.

Mourinho yönetiminde ise atmosfer tamamen farklı görünüyor; zira 63 yaşındaki Portekizli teknik adam, güçlü kişiliğinden ve futbol dünyasındaki başarılarla dolu geçmişinden yararlanarak oyuncular nezdinde büyük bir saygı görüyor.

Bu, Barcelona karşısında açıkça ortaya çıktı; tüm oyuncular belirlenen plana bağlı kaldı ve iki yıldız Kylian Mbappe ile Jude Bellingham, bireysel rollere odaklanmak yerine takım sistemine hizmet etmek için büyük bir çaba gösterdi.

Ayrıca Eduardo Camavinga, son haftalarda zorlu bir dönemden geçmesine rağmen etkili bir performans sergiledi ve Mourinho'nun daha önce beklenen seviyede görünmeyen bazı oyunculardan en iyisini çıkarmayı başardığını teyit etti.

Ancak Portekizli teknik adamın önündeki en büyük sınav, artık bu takım ruhunu korumak ve takım daha az önemli maçlara çıktığında ya da Barcelona'nın gücüne sahip olmayan rakiplerle karşılaştığında bu bağlılığın gevşemesine izin vermemek.

Pazar günü deplasmanda oynanacak Racing Santander karşılaşması bu bağlamda önemli bir sınav olacak; özellikle rakibin on üçüncü sırada yer alması ve maçın El Clasico karşısında daha az parlak görünebilmesi nedeniyle.

Bununla birlikte, Real Madrid'in bu tür karşılaşmalarda aynı odaklanma ve disiplin seviyesini ortaya koyabilme kabiliyeti, Mourinho projesinin başarısının gerçek bir göstergesi olacak.

Sonuç olarak, son haftalarda ortaya çıkan göstergeler, Portekizli teknik adamın dönüşünün Real Madrid içinde somut bir değişim yarattığına işaret ediyor; ister Valverde'nin yeniden konumlandırılması olsun, ister Güler'e yaratıcılık için daha fazla alan tanınması, ister Vinicius dosyasının akıllıca yönetilmesi, isterse disiplinin sağlanması ve takım ruhunun güçlendirilmesi.

Mourinho, Real Madrid'e daha net hatlar kazandırdı; ancak gerçek sınav henüz başlamadı. Barcelona galibiyeti bir başlangıç noktası olabilir, fakat bu seviyeyi korumak ve onu takım içinde kalıcı bir kültüre dönüştürmek, Portekizli teknik adamın ikinci döneminin başarısının boyutunu belirleyecek asıl sınav.