Mourinho'dan Trabzonspor maçında iki yıldıza özel önlem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçında takımın hücumdaki iki etkili ismi için özel önlem alacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek

Jose Mourinho iki oyuncuya özel önlem aldı

Taktik çalışmalarında bu konuya önem verdi

NE OLDU? Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho öğrencilerine rakibinin etkili isimleri Simon Banza ve Edin Visca'yı durdurmaya yönelik çalışmalar yaptırıyor.

BÜYÜK RESİM: Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Jose Mourinho, galip gelmeleri için öncelikle rakibin en önemli hücum silahları Edin Visca ve Simon Banza’yı durdurmanın şart olduğu görüşünde. Portekizli çalıştırıcı, bu maça yönelik tüm taktik çalışmalarında bu konuya ağırlık veriyor.

DAHA FAZLASI: Mourinho’nun son 6 maçta 4 gol atan, süratli ve hareketli oyun yapısıyla dikkat çeken Banza’yı markaj için Amrabat veya stoperde forma giymeye aday Çağlar-Becao-Djiko üçlüsünden birini görevlendirmesi bekleniyor. Bu sezon 2 gol atan Visca’yı ise sol bekte oynayacak Kostic veya Mert Müldür’den biri marke edecek.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, 3 Kasım'da oynayacağı Trabzonspor maçının ardından 7 Kasım'daki AZ Alkmaar maçına hazırlanacak. Mourinho'nun öğrencileri hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde galibiyeti hedefliyor.