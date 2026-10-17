Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, kulüp yönetimi ile La Liga Başkanı Javier Tebas arasındaki kriz üzerine Tebas'a alaycı bir mesaj gönderdi. Portekizli teknik adam, sert bir çıkış yaparak Tebas'ın davranışlarının ancak arkasında klinik bir hastalık durumu varsa mazur görülebileceğini ima etti.

Mourinho, yarın pazar günü La Liga'da oynanacak Sevilla maçı öncesindeki basın toplantısında anlaşmazlığın detaylarına girmeyi reddetti; ancak La Liga başkanına yönelik iğneleyici bir eleştiri taşıyan dikkat çekici bir ifade seçti. Bu yeni tavır, mesajlarını dolaysız biçimde iletme konusundaki tartışmalı tarzını bir kez daha yansıttı.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, Tebas hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, sınırlar var ve sınırlar var. Ancak klinik olarak hastalıklı bir durum varsa mazeret sunulabilir, aksi halde mazeret yoktur. Bu konuya girmek istemiyorum."

Mourinho, Real Madrid ile La Liga başkanı arasındaki krize atıfta bulunarak, kulüp taraftarlarının takımın karşı karşıya olduğu zorlukların niteliğini çok iyi bildiğini söyledi ve ardından anlaşmazlığın İspanya içinde tutulması, dışarıya taşınmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

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Mourinho şöyle dedi: "Real Madrid taraftarları neyle karşı karşıya olduğunu biliyor. La Liga'nın yurt dışında sahip olduğu konumu ve bizim de mevcut dünya şampiyonu olduğumuzu göz önünde bulundurarak, bu meseleleri burada tutmaya çalışmamız ve dışarıya taşımamamız daha iyi olur."

Real Madrid ile Tebas arasındaki krizin detayları neler?

Real Madrid ile Tebas arasındaki kriz dün cuma günü boyunca yeniden alevlendi; iki taraf sert medya açıklamaları alışverişinde bulundu ve aralarındaki durum çıkmaza girmiş görünüyor.

La Liga başkanı, Real Madrid'in televizyon kanalının üslubunu Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarına benzeterek geniş çaplı tartışma başlatmıştı. Tebas, kanalın kulübü sürekli olarak mağdur imajıyla sunduğunu, şikâyetleri tekrarladığını ve kendi anlatısına hizmet edecek şekilde olayları seçerek kuşkuları körüklediğini öne sürmüştü.

Tebas, sosyal medya hesaplarında yayımladığı mesajda, karşılaştırmasının propaganda yöntemlerini hedef aldığını, Nazi ideolojisini veya Real Madrid taraftarlarını kastetmediğini belirtti. Tebas, kendi tabiriyle bu yöntemlerin sistematik tekrara, rakipleri düşman olarak göstermeye ve gerçekleri belirli bir anlatıya tabi kılmaya dayandığını ifade etti.

Açıklamalar, Tebas'ın La Liga başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevlerinden derhal istifa etmesini talep eden ve kendisini "İspanyol futbolunun gerçek bir belası" olarak tanımlayan Real Madrid yönetiminin öfkesini çekti.

Kulüp, kendi kanalının yöntemlerinin Nazi propaganda mekanizmalarıyla karşılaştırılmasını vahim ve kabul edilemez olarak değerlendirdi; açıklamasına göre Tebas'ın sözlerinin Nazi ideolojisiyle ilgili olmadığına dair yaptığı açıklamanın, bu hakaret içeren ifadelerin niteliğini hafifletmediğini vurguladı.

Tebas, tutumunu savunurken Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in daha önce yaptığı, "14 lig şampiyonluğu kazanabilirdim, ama geri kalanı benden çalındı" şeklindeki açıklamalarını hatırlattı; bu açıklamaların ardından bazı hakemler şikâyette bulunmuştu.

Tebas, açıklamaların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri sorgulayarak, lig şampiyonluklarının çalındığından söz etmenin ifade özgürlüğü sayılırken, ideolojik karşılaştırmanın dışlanmasına ve taraftarların hedef alınmamasına rağmen propaganda yöntemlerini eleştirmenin resmî bir müdahale olasılığına yol açmasını eleştirdi.

Ölçütlerin bağımsız ve tutarlı biçimde uygulanması gerektiğini vurgulayan Tebas, "İfade özgürlüğü, konuşan kişinin adına bağlı olmamalı" dedi.