Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, LaLiga'nın 14. haftasında yarın (cumartesi) Santiago Bernabeu'da Deportivo Alaves'le oynanacak maç öncesinde Fransız oyuncusu Ferland Mendy hakkında sevindirici bir haber verdi.

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Mourinho'nun maç öncesi basın toplantısındaki açıklamalarını Marca gazetesi yayımladı. Mourinho şöyle konuştu: “Mendy yarın yedek kulübesinde olacak. Yedek kulübesindeyse, oynayabilecek durumda demektir.”

Portekizli teknik adam şöyle ekledi: “Sol bek mevkisinde 3 oyuncumuz var ama Mendy'nin dönüşü herkes için çok iyi bir haber.”

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Alexander-Arnold hasta olduğu için Alaves maçında forma giyemeyecek. Rodrygo Goes oldukça iyi bir noktaya geldi ama o da hasta. Hastaları grubun geri kalanından uzak tutmak istiyoruz.”

Real Madrid yıldızı zihniyetini değiştirdi

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Mourinho şunun altını çizdi: “Ama Rodrygo Goes çok sıkı çalışıyor ve zihniyetini değiştirdi. Başta bana sakatlığa alışmış ve onunla yaşamaya uyum sağlamış gibi görünüyordu ama şimdi büyük bir hırsla çalışıyor.”

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Deneyimli teknik adam şöyle devam etti: “Rodrygo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında oynamasını beklemiyorum, yıl sonundan önce LaLiga maçlarında forma giyeceğini de düşünmüyorum. Ancak olağanüstü bir kaliteye sahip ve özel oyunculardan oluşan harika bir kadroya ek bir güç olacak.”

İspanya'daki seçimlerle ilgili bir soruya ise Mourinho gülerek kaçamak bir yanıt verdi: “Pazar günü antrenman yapmayacağız. İspanyol oyuncumuz yok. Sadece 3 ya da 4 tane var.”

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Vinicius'un Real Madrid'deki statüsü

Mourinho şöyle konuştu: “Vinicius'un takımdaki statüsü mü? Bu onların sorunu, benim değil. Kylian Mbappe ve Jude Bellingham da tüm oyuncularla aynı statüde. Biri bir gün yedek kulübesinde oturursa, bunun nedeni kolektif hedefin bireysel hedeften önce gelmesidir.”

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Mourinho şunları vurguladı: “Sorunuzu anlıyorum ama Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın bu kadar çok süre alması ve İngiliz oyuncu özelinde yalnızca bir kez yedek kulübesinde oturmaları statüleriyle değil, diğerlerinin ortaya koyduğundan açıkça üstün olan seviyeleriyle ilgili. Farkı yaratan da bu.”

Portekizli teknik adam ekledi: “Muazzam fark yaratan bir Thibaut Courtois'mız var. Bu yüzden hasta olduğu tek maç dışında tüm maçlarda oynadı. Onun yerine forma giyen kalecimiz Lunin de kusursuz bir performans sergiledi ve belirleyici oldu.”

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Ara transfer döneminin kaosu

Transfer dönemiyle ilgili olarak Mourinho şu yorumu yaptı: “Transfer dönemine bağlı büyük kaosa daha iki ay var. Ne bir oyuncunun gelmesini ne de bir oyuncunun gitmesini istiyorum. Transfer haberi istemiyorum.”

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Mourinho şöyle devam etti: “Maçlara en baştan tam güçle başlamak mı? Sorumluluk elbette bende. Ama bazı maçlara zaten çok iyi başladık ve 30 dakikada bitirdiğimiz maçlar oldu.”

Mourinho ekledi: “Maçlara iyi başlayıp daha da iyi bitirme konusunda mükemmelliğe ulaşmak zaman isteyen bir süreç. Burada 5 ay geçirdik. Eksiğimiz, performansta istikrar ve maçlara iyi başlayabilme becerisi.”

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Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: “Neler olduğunu anlamaya çalışmak için iki oyuncuya sordum. Cevapları çok komikti: Maçlara iyi başlarlarsa yedek kulübesinde sıkılacağımı söylediler.”