Jose Mourinho, Real Madrid'in yarın (salı) Santiago Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesinde takımda alarm durumunu yükseltti. Portekizli teknik adam, isim ve şöhret farkına rağmen oyuncularını rakibi hafife almamaları konusunda uyarırken, fiziksel yükü yönetmek ve yoğun maç trafiğiyle geçecek bir hafta öncesinde oyuncularının hazır olmasını sağlamak amacıyla ilk 11'de değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Reklam

İspanyol "Defensa Central" sitesinin aktardığına göre Mourinho, Real Madrid oyuncularına net bir mesaj verdi. Portekizli teknik adam, PSV Eindhoven'a karşı tam bir ciddiyetle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi ve Hollanda ekibinin Inter, Arsenal ve Roma gibi kulüplere kıyasla daha geri planda görünen konumuna aldanılmaması uyarısında bulundu. Özellikle rakibin kendi liginde zirvede bulunması ve Eşleşmeye ilk dakikalardan itibaren gereken konsantrasyonla başlanmaması durumunda Kraliyet ekibinin hesaplarını bozabilecek kapasiteye sahip olması, Mourinho'yu olası bir gevşemeye karşı uyarı yapmaya yöneltti.

Mourinho'nun uyarısı, Real Madrid'in Celta Vigo karşısında sergilediği performansın ardından geldi. O maçta ilk yarıda zorlanan ve rakibinin kalesini tehdit etmesine izin veren Real Madrid, Carlos Espi'nin karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala attığı belirleyici golle puan kaybından kurtularak sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Bu mücadele, Portekizli teknik adamın PSV Eindhoven karşısında tekrarlanmasını istemediği bazı sorunları gün yüzüne çıkardı. Üstelik Şampiyonlar Ligi maçları hataları telafi etmek için geniş bir alan tanımıyor.

Karşılaşma, 12 puanı bulunan Real Madrid için Avrupa kupasının lig aşamasındaki kusursuz gidişatını sürdürmek adına önemli bir fırsat. Bu aşamada Paris Saint-Germain ile birlikte tüm maçlarını kazanan tek takım olan Real Madrid, son 16 turuna doğrudan katılımı erkenden garantilemeyi hedefliyor. PSV Eindhoven karşısında alınacak bir galibiyet, takımın puan tablosundaki konumuna güçlü bir ivme kazandıracak. Real Madrid bu maçın ardından 9 Aralık'ta Emirates Stadyumu'nda Arsenal ile merakla beklenen ve takımın turnuvadaki yolunu belirlemede büyük önem taşıyabilecek bir karşılaşmaya çıkacak.

Fiziksel yükü yönetme planı çerçevesinde Mourinho, en çok forma giyen oyuncularda uyguladığı rotasyon politikasını sürdürmeyi planlıyor. Portekizli teknik adam, Celta Vigo karşısında Aurelien Tchouameni, Marc Cucurella ve Fede Valverde'yi yedek kulübesinde tutmuştu. Biriken yorgunluğun önüne geçmek için PSV Eindhoven maçında da bazı oyunculara yeniden dinlenme fırsatı vermesi bekleniyor. Bunda yoğun fikstür ve çok sayıda karşılaşmanın yanı sıra, takımın rekabet gücünden ödün vermeden sezonun önümüzdeki döneminde kadronun hazır kalmasını sağlama isteği de etkili oluyor.

Reklam Reklam

Beklentiler, Vinicius Junior'ın Valverde ve Tchouameni ile birlikte ilk 11'e döneceği yönünde. Tchouameni, adduktör kas sakatlığı nedeniyle Celta Vigo maçında forma giyememişti. Teknik heyetin süreleri dengeli şekilde dağıtma isteği doğrultusunda gözler Trent Alexander-Arnold, Yan Diomande ve muhtemelen Dean Huijsen ile Ibrahima Konate'nin yanı sıra Eduardo Camavinga ve Bernardo Silva'nın dinlendirilme ihtimaline çevrildi. Öte yandan bacak kemiğindeki stres kırığı nedeniyle ameliyat olan Raul Asencio'nun yokluğu sürerken, Ferland Mendy de takımın Avrupa kadrosuna yazılmadı.

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

Bu yaklaşım, başta Endrick Felipe, Brahim Diaz, Thiago Pitarch ve Carlos Espi olmak üzere daha fazla oyuncunun süre almasının kapısını aralayabilir. Özellikle Real Madrid'in oyun üstünlüğünü kurup maçı erken koparması halinde bu ihtimal güçlenecek.