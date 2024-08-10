Mourinho'dan Guardiola'ya şaşırtan gönderme! Olay sözler...

Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'dan Guardiola'ya şaşırtan bir gönderme geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Marca'ya konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların farklı bir algısı olabilir ama çalıştığım tüm kulüplerle inanılmaz bir ilişkim var" dedi ve şunları ekledi:

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"Roma ve Fenerbahçe, kariyerinizden beklenecek kulüpler değil" şeklindeki bir söyleme şu cevabı verdi:

"Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim."

Bu açıklamanın ardından gözler, geçmişte de birçok kez rakip olduğu Guardiola'ya çevrildi. Portekizli menajerin, İspanyol hocaya bir göndermede bulunduğunun altı çizildi.

Yeni nesil hocalar hakkında konuştu

Mourinho, yeni nesil hocalar hakkında ise, "Bugünlerde iyi antrenörler zirveye daha çabuk ulaşıyor ve aynı hızla yerlerine yenileri geliyor" dedi.

Ancelotti'ye övgü

Portekizli efsane, Carlo Ancelotti'nin kariyerine yönelik de övgü dolu sözler sarf ederek sözlerini noktaladı:

"O ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003'te, sonuncusunu ise 2024'te kazandı. Ben ise ilk şampiyonluğumu 2004'te, sonuncusunu ise 2022'de kazandım. Bir Real taraftarı olarak umarım uzun süre orada kalır."