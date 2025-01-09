Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı: "Umarım iyisindir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray - Başakşehir maçıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu.

Mourinho, Galatasaray - Başakşehir maçını takip etti

Maçtan bir pozisyonu paylaştı

Miguel Crespo'ya seslendi

NE OLDU? Galatasaray'ın Başakşehir ile 2-2 berabere kaldığı Türkiye Kupası mücadelesinden sonra Fenerbahçe cephesinden maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama gelmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri kullanılmıştı. Maçla ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da bir yorum geldi.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da karşılaşmayla ilgili bir paylaşım geldi. Mourinho karşılaşmadan bir pozisyonu paylaşırken, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO'NUN PAYLAŞTIĞI POZİSYON

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BÜYÜK RESİM: Öte yandan The Sun'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin başında bulunan Jose Mourinho, Everton teknik direktörlüğü için en güçlü aday konumunda.