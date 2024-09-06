Mourinho'dan Diego Simeone'ye transfer çalımı

- Sofyan Amrabat transferiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
- Oyuncuyu Simeone de istiyordu
- Mourinho harekete geçti
NE OLDU? Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opisyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe meğer Faslı orta sahayı Atletico Madrid'in elinden almış.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Sofyan Amrabat transferi için oldukça istekliydi.
Arjantinli, Sofyan Amrabat'ı Ağustos ayının sonunda ikna etmek için birkaç kez aradı. Ancak Atletico Madrid, Amrabat'ın kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemedi.
Fiorentina yalnızca Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Sofyan Amarabat ise Jose Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti