24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083634105.jpgPressinphoto
Çeviri:

Mourinho'dan Diaz ve Diomande'ye yeni darbe: Valverde'nin durumunu da netleştirdi

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
J. Mourinho
B. Diaz
Y. Diomande
İspanya
Portekiz
Fas
Côte d’Ivoire

Real Madrid'in Villarreal karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Real Madrid, bugün cumartesi akşamı İspanya La Liga kapsamında Villarreal'e karşı önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Kraliyet ekibi, bu maçta dengesini yeniden bulmayı ve seviyesi etrafındaki şüpheleri dağıtmayı amaçlarken, bugün daha erken saatlerde Camp Nou'da Getafe ile karşılaşacak olan Barcelona ile arasındaki farkın açılmasını da önlemeyi hedefliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre José Mourinho'nun, kaleyi Thibaut Courtois'nın koruyacağı, önünde kanatlarda Marc Cucurella ve Denzel Dumfries'in, savunmanın göbeğinde ise Antonio Rüdiger ile Ibrahima Konaté'nin yer alacağı rekabetçi bir ilk 11'e güvenmesi bekleniyor.

Konaté'nin oynayıp oynamayacağı dizindeki ağrılar nedeniyle şüpheliydi, ancak sonunda takımın kadrosuna dahil oldu ve ilk 11'de yer alması bekleniyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
B
K
K
K
B
12
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
B
K
K
B
B
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

Orta sahada ise Aurélien Tchouaméni'nin alışılagelmiş pozisyonunda, uluslararası ara boyunca Portekiz Milli Takımı'yla fazla forma şansı bulamayan ve topun paylaşımı ile takım oyununa katkı sağlayabilecek Bernardo Silva'nın yanında oynaması bekleniyor.

Hücum hattında ise Jude Bellingham'ın forvet arkasında görev yapması, Vinícius Júnior'ın sol kanatta, Kylian Mbappé'nin ise santrfor pozisyonunda yer alması bekleniyor; sağ kanatta ise büyük olasılıkla Arda Güler görev alacak.

Beklenen 11'e göre Federico Valverde, tedbir amaçlı yedek kulübesinde oturacak. Yan Diomande ise bu yaz Leipzig'den 146 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katılmasına rağmen maça ilk 11'de başlamayacak; ayrıca Faslı Brahim Díaz'ın da büyük olasılıkla yedek kulübesinde oturacağı belirtiliyor.

Real Madrid'in Villarreal karşısındaki muhtemel 11'i

Kaleci: Courtois.

Savunma: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Orta saha: Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Hücum: Vinícius Júnior, Arda Güler, Mbappé.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin