Real Madrid, bugün cumartesi akşamı İspanya La Liga kapsamında Villarreal'e karşı önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Kraliyet ekibi, bu maçta dengesini yeniden bulmayı ve seviyesi etrafındaki şüpheleri dağıtmayı amaçlarken, bugün daha erken saatlerde Camp Nou'da Getafe ile karşılaşacak olan Barcelona ile arasındaki farkın açılmasını da önlemeyi hedefliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre José Mourinho'nun, kaleyi Thibaut Courtois'nın koruyacağı, önünde kanatlarda Marc Cucurella ve Denzel Dumfries'in, savunmanın göbeğinde ise Antonio Rüdiger ile Ibrahima Konaté'nin yer alacağı rekabetçi bir ilk 11'e güvenmesi bekleniyor.

Konaté'nin oynayıp oynamayacağı dizindeki ağrılar nedeniyle şüpheliydi, ancak sonunda takımın kadrosuna dahil oldu ve ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Orta sahada ise Aurélien Tchouaméni'nin alışılagelmiş pozisyonunda, uluslararası ara boyunca Portekiz Milli Takımı'yla fazla forma şansı bulamayan ve topun paylaşımı ile takım oyununa katkı sağlayabilecek Bernardo Silva'nın yanında oynaması bekleniyor.

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Hücum hattında ise Jude Bellingham'ın forvet arkasında görev yapması, Vinícius Júnior'ın sol kanatta, Kylian Mbappé'nin ise santrfor pozisyonunda yer alması bekleniyor; sağ kanatta ise büyük olasılıkla Arda Güler görev alacak.

Beklenen 11'e göre Federico Valverde, tedbir amaçlı yedek kulübesinde oturacak. Yan Diomande ise bu yaz Leipzig'den 146 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katılmasına rağmen maça ilk 11'de başlamayacak; ayrıca Faslı Brahim Díaz'ın da büyük olasılıkla yedek kulübesinde oturacağı belirtiliyor.

Real Madrid'in Villarreal karşısındaki muhtemel 11'i

Kaleci: Courtois.

Savunma: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Orta saha: Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Hücum: Vinícius Júnior, Arda Güler, Mbappé.