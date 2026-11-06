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imago-sport-1085382023.jpgZUMA Press Wire
Çeviri:

Mourinho'dan Cristiano Ronaldo'nun emekliliğiyle ilgili özel bir dilek

C. Ronaldo
J. Mourinho
Portekiz - Danimarka
Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Portekiz
Danimarka
İspanya

Portekizli teknik direktör, Don'un kararı hakkında konuştu

Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho, vatandaşı ve Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmasıyla ilgili özel bir dilekte bulundu.

Cristiano Ronaldo, dün perşembe günü, 23 yıl boyunca uluslararası alanda birçok kupa ve bireysel rekor elde ettiği Portekiz Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Don'un futbolu bırakma kararı, teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık krizinin ardından geldi; oyuncu, milli takımın Kopenhag'daki kampından izinsiz ayrılmış, ardından bir aylık cezaya çarptırılmıştı.

Mourinho ise Cristiano Ronaldo'nun kararını değerlendirerek Portekizli yıldızın isteğine saygı duyduğunu belirtti; ancak futbolcu olarak kariyerinin sonunun, milli takıma veda sahnesinden farklı olmasını dilediğini ifade etti.

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La Liga

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POR

POR

UEFA Nations League A

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Mourinho, Ronaldo'nun futbolu bırakmasıyla ilgili açıklamalarını, İspanya La Liga karşılaşmaları kapsamında yarın cumartesi oynanacak Real Madrid-Valencia maçı öncesinde bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Portekizli teknik direktör, İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Kararına saygı duyulmalı ve ben ona saygı duyuyorum. Ancak o futbol kariyerini bitirmedi ve onu tanıyanlar, kariyerinde hâlâ ulaşmaya çalıştığı hedefleri olduğunu bilir."

Şöyle devam etti: "Tek dileğim, futbolcu olarak futbolu bırakma anının, dünkü vedasından farklı olması."

Ronaldo'yu gelecekte teknik direktör olarak görme ihtimaline ilişkin ise Mourinho şu yanıtı verdi: "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken."

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