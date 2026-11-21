Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho, Santiago Bernabeu'da oynanacak Celta Vigo maçında Brezilyalı Vinicius Junior'ı ilk 11'in dışında bırakarak sürpriz bir karar aldı ve teknik tercihleri doğrultusunda sol kanatta Fildişili Yan Diomande'ye güvenmeyi tercih etti.

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Mourinho; Eduardo Camavinga, Alvaro Carreras, Yan Diomande ve Jude Bellingham'ı ilk 11'de sahaya sürerken Vinicius Junior'ı yedek kulübesinde bıraktı. Bu dikkat çekici adım, özellikle Brezilyalı yıldızın cezasını tamamlayıp geri dönmesinin ardından, Real Madrid'de hücum hattındaki hiyerarşiye dair soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

Portekizli teknik adamın kararı, Vinicius'un 4 maçlık men cezasının sona ermesiyle oyuncudan yeniden yararlanabilecek duruma gelmesinin ardından geldi. Bu süreçte daha fazla forma şansı bulan Diomande, etkili performansı ve fark yaratma becerisiyle güçlü bir izlenim bırakarak göz doldurdu ve ilk 11 yarışındaki şansını artırdı.

Mourinho'nun kararının ardındaki tek etken Diomande'nin parlaması değildi. Mevcut veriler, Vinicius'un ilk 11'de yer almamasının son dönüşünün koşullarıyla da bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. Brezilyalı oyuncu, karşılaşmadan yalnızca birkaç gün önce, fiziksel hazırlığını ve maçın başından itibaren en iyi seviyesini ortaya koyma kapasitesini etkileyebilecek uzun bir yolculuğun ardından Singapur'dan döndü.

Mourinho'nun, hücuma katkı sağlayabilecek alternatiflere sahip olması nedeniyle Brezilyalı kanat oyuncusunun durumunu temkinli şekilde ele almayı tercih ettiği görüldü. Özellikle Diomande, Vinicius'un yokluğunu iyi değerlendirerek eline geçen fırsattan yararlanabileceğini kanıtladı ve 7 numaralı oyuncunun doğrudan ilk 11'e dönmesi yerine teknik ekibe ön hatta ek bir seçenek sundu.

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Mourinho'nun Celta Vigo karşısında tercih ettiği ilk 11'de kalede Thibaut Courtois yer alırken, savunma hattında Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Ibrahima Konate ve Alvaro Carreras görev aldı. Orta sahada Eduardo Camavinga, Bernardo Silva ve Jude Bellingham'a forma verilirken Arda Güler hücum ve oyun kurma görevini üstlendi.

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Ön hatta ise Portekizli teknik adam, sol kanatta Yan Diomande'yi, hücumun başında da Kylian Mbappe'yi tercih ederken Vinicius Junior'ı yedek kulübesinde tuttu.