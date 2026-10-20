Mourinho'dan beklenmedik karar: Barcelona maçı öncesi sürpriz

Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho'nun, beklenen El Clasico'da Barcelona karşısında takımının ilk 11'inde dikkat çekici bir savunma değişikliği yapmayı planladığı belirtiliyor. Gazeteci Santiago Segurola'nın öngörülerine göre Mourinho, Antonio Rüdiger ve Ibrahima Konaté'ye güvenme eğiliminde olup İspanyol Dean Huijsen'i kadro dışı bırakacak.

İspanyol radyo kanalı "Onda Cero"daki konuşmasında Segurola, Mourinho'nun Huijsen'in savunma yeteneklerine yeterince güven duymadığını, Real Madrid'in 4-1 kazandığı Sevilla karşılaşmasında maçın tamamında forma giymesine rağmen bu durumun değişmediğini aktardı. Segurola, Portekizli teknik adamın büyük maçlarda daha tecrübeli isimlere güvenmeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

İspanyol gazeteci şunları söyledi: "Huijsen yedek olabilir, evet. Mourinho ona savunmada pek güvenmiyor. Sanırım Leipzig karşısında oynayacak ve Rüdiger, iki maçı üst üste oynamasının zorluğuna rağmen Barcelona'ya karşı ilk 11'de başlayacak. Clasico'da Rüdiger ve Konaté'nin oynayacağını tahmin ediyorum."

Huijsen'in ilk 11'de yer almayacağını öngörmesine rağmen Segurola, İspanyol stoperin potansiyelini övdü. Hücum kurma ve ileri alanlarda hareket etme konusunda kendine özgü yeteneklere sahip olduğunu belirten Segurola, bunun Sevilla karşılaşmasında, Huijsen'in sol kanada oyun dağıtmaya katkıda bulunduğu ve oyun kurucu bölgesinde hareket ettiği anlarda ortaya çıktığını ifade etti.

Buna karşılık Segurola, Barcelona'nın savunma düzenini eleştirerek, bunun özellikle kontra ataklarda Real Madrid'in değerlendirebileceği bir zayıf nokta olduğunu değerlendirdi. Katalan ekibinin, UEFA Şampiyonlar Ligi kupası için güçlü bir şekilde mücadele etmek istiyorsa savunma performansını geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu konuda, Pau Cubarsí'nin yokluğunda Barcelona'nın büyük sorunlar yaşayacağını söyleyen Segurola, takımın büyük maçlarda rakiplere ayak uydurabilmek için hâlâ daha fazla savunma sağlamlığına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bununla bağlantılı olarak Segurola, Barcelona-Real Betis ve Real Madrid-Sevilla maçlarındaki tartışmalı kararların ardından İspanyol futbolunun iki devinin hakemler üzerinde uyguladığı baskıları eleştirdi. İki kulübün şikâyetlerinin hakemlik sistemi üzerindeki baskıları artırmaya katkıda bulunduğunu değerlendirdi.

Şunları söyledi: "Real Madrid ve Barcelona'nın hakemlerden şikâyet edip onlara baskı yapması, rekabeti son derece çirkin bir hale dönüştürmesi fazlasıyla utanç verici."

Ayrıca Barcelona-Real Betis maçında Giovani Lo Celso'nun golünün iptal edilmesinin, Sevilla karşısında Arda Güler'in tartışmalı pozisyonuyla birlikte daha fazla hakemlik tartışmasına kapı araladığını değerlendirdi. Artan eleştiriler ve baskılar ortasında hakemlerin artık yıldırılmış hissetmeye başladığı uyarısında bulundu.