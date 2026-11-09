Bir basın raporu bugün pazartesi günü, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye, kraliyet takımının oyuncusu hakkında dolaylı yoldan baskı yaptığını doğruladı.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Endrick'in Real Madrid'de, hücum hattında sarsılmaz konumdaki Kylian Mbappe'nin gerisinde ikinci plana düşmesiyle birlikte, geçen sezonun son altı ayında Olympique Lyon'a kiralanan oyuncu, kraliyet takımında aradığını bulamıyor.

Bununla birlikte Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nda ona güveniyor ve kasım ayı içindeki uluslararası ara döneminde Seleçao ile oynaması için onu kadroya davet etti.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Valencia karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, genç forvetin durumuna kararlı bir şekilde değinerek şunları söyledi: "Tavrım net, Endrick'in oynamasını istiyorum."

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Brezilya teknik direktörüne net bir mesaj da gönderen Mourinho şöyle konuştu: "Eğer Ancelotti bu uluslararası ara döneminde ona süre verirse, son derece mutlu olurum."