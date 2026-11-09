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Mourinho'dan Ancelotti'ye Real Madrid yıldızıyla ilgili net bir "baskı mesajı"

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Japonya - Brezilya
Japonya
Brezilya
Hazırlık Maçları
J. Mourinho
C. Ancelotti
Endrick
İspanya
Japonya
Brezilya
Portekiz
İtalya

Rolü büyük ölçüde geriledi

Bir basın raporu bugün pazartesi günü, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye, kraliyet takımının oyuncusu hakkında dolaylı yoldan baskı yaptığını doğruladı.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Endrick'in Real Madrid'de, hücum hattında sarsılmaz konumdaki Kylian Mbappe'nin gerisinde ikinci plana düşmesiyle birlikte, geçen sezonun son altı ayında Olympique Lyon'a kiralanan oyuncu, kraliyet takımında aradığını bulamıyor.

Bununla birlikte Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nda ona güveniyor ve kasım ayı içindeki uluslararası ara döneminde Seleçao ile oynaması için onu kadroya davet etti.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Valencia karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, genç forvetin durumuna kararlı bir şekilde değinerek şunları söyledi: "Tavrım net, Endrick'in oynamasını istiyorum."

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JPN

Hazırlık Maçları

14 Kas 2026

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Brezilya teknik direktörüne net bir mesaj da gönderen Mourinho şöyle konuştu: "Eğer Ancelotti bu uluslararası ara döneminde ona süre verirse, son derece mutlu olurum."

 

 

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