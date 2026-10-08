Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Manchester City'nin mali açıdan cezalandırılmasıyla alay ederek, İngiliz kulübünün nihai kaderini öğrenmeden kendisinin seksen yaşına gelmiş olabileceği şakasını yaptı.

Manchester City, Premier Lig tarihinin en büyük disiplin davasının ardından ciddi mali ihlaller işlemekle suçlu bulundu; suçlamalar 2009 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 9 yıl süren bir dönemi kapsıyor.

Mourinho, uzun süren hukuki mücadelenin o kadar uzun sürebileceğini düşünüyor ki, nihai sonucu görmek için belki de hayatta olmayacağını belirtiyor.

The Sun gazetesi, Mourinho'nun Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Mourinho şöyle dedi: "Manchester City mi? Bu konuda biraz gülmeyi tercih ederim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sonuca varacağımızı düşünüyorum, ancak altmışlı yaşlarımda olduğum için, nihai karar açıklandığında hâlâ hayatta olacak kadar şanslı olmam gerekecek."

Mourinho sözlerine şöyle açıklık getirdi: "Şimdi bir karar çıkacak, ardından bir temyiz olacak. Ve ben seksen yaşımda olacağım."

Manchester City'nin temyize gitmesi, İngiliz futbolunu sarsan bu davaya yeni bir bölüm ekledi; kulüp kararı iptal ettirmek ve kendini aklamak için mücadele ediyor.

Tartışmalı dava, Manchester City'yi büyük puan silme ve hatta Premier Lig'den ihraç edilme gibi ağır sportif ve mali cezalara maruz kalma ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı.

Ayrıca bu ceza uygun görülürse Manchester City'nin şampiyonlukları da elinden alınabilir; bu da takımı Manchester United ile 2017-2018 sezonunu ikinci sırada tamamlayan José Mourinho'ya bir Premier Lig şampiyonluğu daha kazandırabilir.



