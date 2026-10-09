Mourinho: Çalıştırdığım bir kulüp hariç hepsiyle iyi ilişkilerim var

Benfica'nın mevcut teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyeri boyunca özel bir insani bağ hissetmediği tek kulübü açıkladı ve İngiliz ekibi Tottenham ile yaşadığı deneyimin diğer duraklarından tamamen farklı olduğunu belirtti.

Mourinho, İtalyan "Corriere dello Sport" gazetesine verdiği ve "Mundo Deportivo"nun aktardığı uzun söyleşide, Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Roma ve Fenerbahçe gibi çalıştırdığı kulüplerin çoğuyla iyi ilişkiler sürdürdüğünü, Tottenham'ın ise bunun istisnası olduğunu söyledi.

Mourinho, Tottenham'ı Kasım 2019 ile Nisan 2021 arasında çalıştırdı, ardından Roma kapısından geçerek İtalya Ligi'ne geçti.

Portekizli teknik adam, Londra ekibindeki döneminin koronavirüs salgınıyla aynı zamana denk gelmesinin, taraftarların uzun süre tribünlerde bulunmaması ve seyircilerle doğrudan iletişim olmaması nedeniyle deneyimi üzerinde büyük etkisi olduğunu açıkladı.

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Mourinho, Tottenham deneyimiyle ilgili şunları söyledi: "O dönem koronavirüs salgınıyla aynı zamana denk geldi. Hiç insani iletişim yoktu. Stadyum çoğu zaman neredeyse boştu. Taraftarların bulunduğu iki ya da üç maç oynadık, sonra maçları taraftarsız ve hiçbir etkileşim olmadan oynadık. Tottenham'a karşı o bağı hissetmedim."

Mourinho, Real Madrid'e yaklaştığı sürecin perde arkasını açıkladı

Mourinho ayrıca, Benfica'yı çalıştırırken isminin Real Madrid'in teknik direktörlüğüyle anılmasının perde arkasına da değindi ve bu tür görüşmelerde alışılagelmişin aksine bir şey yaşandığını açıkladı.

Şöyle konuştu: "Genellikle işler temaslarla başlar, ardından bu temaslara dayanarak gürültü ve söylentiler ortaya çıkar. Ama bu durumda tam tersi oldu; herhangi bir temas kurulmadan önce gürültü ve söylentiler başladı."

Ve ekledi: "Bu durum beni şaşırttı. Kimse benimle konuşmadı ve kendi kendime dedim ki: Bu doğru değil. Bunun gerçek olabileceğini hiç düşünmedim."