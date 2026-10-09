Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, iki takımın İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında yarın cumartesi günü oynayacağı karşılaşma öncesinde Villarreal'in gücü konusunda uyardı.

AS gazetesi, Mourinho'nun basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Portekizli teknik adam şöyle dedi: "Villarreal yüksek bir seviyeye sahip ve iyi oynuyor. Şu an hak ettiği puanlara sahip olmasa da sezonu daha iyi bir sırada tamamlayacaktır."

Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Son maçtaki yenilgiden sonra puan toplamaya ihtiyaç duyar hale geldik. Her ne kadar milli araya bağlı olarak Villarreal maçına hazırlanmak kolay olmasa da."

Ve ekledi: "Diomande ilk 11'de yer alacak mı? Mbappé ve Vinícius'un yanında oynayabilir mi? Oynayıp oynamayacağı konusunda cevap vermeyeceğim. Yalan söylemem ve size kimin sahaya çıkacağını söylemem."

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Şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid, ön hatta kadrosundaki herhangi bir oyuncuyla oynayabilir. Yüksek kaliteye sahip çok sayıda oyuncumuz var, ancak hepsinin birlikte oynaması mümkün değil."

Dikkat çekti: "4 forvet oynatmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Elche karşısında son dakikalarda 6 hücum oyuncusuyla oynadık, ancak dengeyi korumak istiyorsak 7 hücum oyuncusuyla birlikte oynayamayız."

Şunları açıkladı: "Bazı oyuncular için değişiklik ya da farklı roller mi bekliyorsunuz? Bu ilk aşamada çok sayıda iyi şey keşfettik, aynı zamanda geliştirilmesi gereken şeyler de bulduk. Ancak bu, köklü değişiklikler yapmanın gerekli olduğu anlamına gelmiyor. Bu, emek ve zaman gerektiriyor."

Mourinho vurguladı: "Buraya gelip, yalnızca bir ya da iki gün sonra '5 defans ve orta sahada 4 oyuncuyla oynamaya başlayacağız, bek pozisyonunu değiştireceğiz' diyemem. Bunu bu şekilde yapamazsınız."

Dikkat çekti: "Real Madrid biraz karmaşık bir dönemden geçiyor. Real Madrid'de, başka kulüplerde normal sayılan şeyler büyük meselelere dönüşüyor."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Real Madrid bunun sorumluluğunun bir kısmını taşıyor, çünkü son on yılda ve ondan önce de çok sayıda galibiyet elde etti; böylece her şey farklı bir boyut kazandı."