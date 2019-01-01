Mourinho: Ben mütevazı biriyim

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ilk basın toplantısını gerçekleştirdi ve birçok konuda açıklama yaptı.

Mauricio Pochettino'nun ardından 'ın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho düzenlediği ilk basın toplantısında birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Aralık 2018'den beri herhangi bir takım çalıştırmayan Mourinho'ya bu süreçte nelerin değiştiği sorulduğunda şu cevabı verdi: "Bu 11 ayda çok düşündüm ve hazırlandım. DNA'nızda olan şeyi kaybetmiyorsunuz. İyi ya da kötü, neyseniz osunuz. Kariyerimde birçok hata yaptığımı biliyorum. Aynı hataları tekrarlamayacağım. Yeni hatalar yapacağım."

"Ben mütevazı biriyim. Kariyerimi ve hatalarımı analiz edebilecek kadar mütevazıyım. Kimseyi suçlayamazdım... Kendimi derinlemesine analiz ettim. İnsanlar akıl verecek değilim ama biraz ara vermek benim adıma iyi oldu. İlk kez bir yaz mevsiminde çalışmıyordum ve bu benim için iyi değildi. Kaybolmuştum sanki. Ama yine de iyi geçti. Yorumculuk yapmayı bile öğrendim!"

Teknik direktörlük görevine geri dönmesinin kendisini iyi hissettirdiğini belirten Mourinho, "Sezon ortası bir kulübe gideceğimi hissetmiştim. İlk maçıma çıkmadan önce sadece 1-2 günüm olacağı bir durumun içine düşeceğimi biliyordum. İyi bir tercih yaptığımdan eminim ve bu karardan memnunum. Burası çok büyük bir kulüp. Elimde potansiyel olarak harika bir iş olduğunu biliyorum" dedi.

ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, Tottenham'daki şampiyonluk şansıyla ilgili, "Bu sezon değil ancak gelecek sezon şampiyon olabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek benden dolayı değil, birlikte çalışmanın sonucunda olacak. Bu bir vizyon. Stat, antrenman sahası, akademi bu vizyonun parçaları." ifadelerini kullandı.

"Yeni oyunculara ihtiyacım yok"

Devre arasında transfer yapmayacağını dile getiren Portekizli teknik adam, aksine kadrodaki oyuncuların kendisi için adeta bir 'armağan' olduğunu söyledi:

"En iyi hediye şu anda burada olan oyuncular. Yenilerine ihtiyacım yok. Sadece burada olanları daha iyi tanımam gerek. Onları tanıyorum ama biriyle tanışana kadar onları asla yeterince tanımış sayılmazsınız."

"Oyunculara buraya onlar için geldiğimi söyledim. Başka takımlardayken onlardan bazılarını transfer etmek istediğimi bile söyledim. Hatta bazılarını almaya bile çalışmadığımı çünkü çok zor olacağını belirttim."

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"Pochettino'ya kapımız daima açık"

Kendisinden önce takımın başında olan meslektaşı Pochettino hakkında da bir şeyler söylemek isteyen Mourinho, "2 gündür gülümsüyorum ancak bunu biraz hüzünle yapıyorum" diyerek sözlerine başladı ve devam etti:

"Burada başardığı olağanüstü şeyler için onu tebrik etmeliyim. Bu kulüp her zaman onun evi olacak. Bu antrenman sahası onun antrenman sahası olacak. Pochettno burada daima hoş karşılanacak."

"Yarın bambaşka bir gün. Pochettino yakında mutluluğu bulacak. Tıpkı burada olduğu gibi elinden gelen her şeyi yapacak. Harika bir iş çıkardığı düşüncesiyle hüzünle işinden ayrılacak. Burada herkes tam anlamıyla böyle hissediyor."