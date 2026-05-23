Mourinho, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu hakkında son derece net bir mesaj aldı

José Mourinho, Cumartesi günü Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda Bayern Münih ile VfB Stuttgart arasında oynanacak DFB-Pokal finalinde yer alacak. Benfica’nın teknik direktörü ve Real Madrid’in yeni teknik direktörü olarak adı geçen Mourinho, Bayern’in yıldız oyuncusu Michael Olise’yi izlemek için Almanya’da bulunuyor gibi görünüyor.

Sky Deutschland'dan Alman gazeteci Florian Plettenberg'in X'te paylaştığı görüntülerde, Mourinho'nun finale gitmek için Berlin'deki Hotel Adlon Kempinski'den ayrıldığı görülüyor. Şapkası takılı olan Portekizli teknik direktör, orada bulunan gazetecilere herhangi bir yorumda bulunmadı.

Plettenberg, X üzerinden Mourinho'nun Stuttgart yönetim kurulu üyesi Fabian Wohlgemuth'un daveti üzerine finale katıldığını ve VIP koltuğuna oturtulduğunu bildiriyor. Ayrıca kupa finalisti takımın yönetimi ile bir görüşme de planlanıyor.

Mourinho ayrıca Olise ve Bayern'in diğer yıldız oyuncularını yakından izleme fırsatı bulacak. Fransız kanat oyuncusu bir süredir Real Madrid ile anılıyor, ancak Bayern bu yaz Olise'yi satmaya pek istekli değil.

Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness, Sky Deutschland'a Mourinho'ya yönelik net bir mesaj verdi. "Onunla karşılaşmamayı umuyorum. Olise'yi beş gözle takip edebilir, ancak onu satın alması mümkün olmayacak."

Sky ayrıca, Stuttgart ile Mourinho arasındaki görüşmenin, ünlü menajer Jorge Mendes'in ajansı GestiFute tarafından organize edildiğini bildiriyor. Portekizli menajer, Mourinho'nun Real Madrid'e yaklaşan dönüşünde büyük bir rol oynuyor.

Mourinho'nun, sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam eden Olise'yi Bayern'den koparmayı başarabilecek mi, bu bir soru işareti. Transfermarkt, kanat oyuncusunun şu anki değerini 140 milyon euro olarak tahmin ediyor.