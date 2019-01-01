Mourinho: Başarı hırsı olmayan bir takıma gitmem

Aralık ayında Manchester United'dan kovulan Portekizli teknik adam, sıradaki adresinde neler aradığını anlattı.

Son olarak Manchester United'da görev yapan Jose Mourinho, bir sonraki takımında hırs ve sevdiği insanlar görmek istiyor.

Aralık ayında United'daki görevine son verilen Portekizli teknik adam, gideceği yerde ne aradığı hakkında ipuçları vermekten kaçınmadı.

The Telegraph'a yaptığı açıklamada, şimdiden bir takımın teklifini kabul etmediğini belirten Mourinho, "Başarı hırsı olmayan bir kulüpse, orada çalışamam. Üst seviye futbol ve hedefler istiyorum." ifadesini kullandı.

Arzuladığı çalışma ortamına da değinen Mourinho, "Aradığım ikinci şey de kulüp yapısı. Sevdiğim ve aynı fikirleri paylaştığım kişilerle çalışmayı tercih ederim. Inter'de böyle bir ortam vardı. Bazı kulüpler böyle bir ortam sağlar. Bu da başarılı olmak adına önemli bir faktör." diyerek sözlerini tamamladı.

Mourinho, Kırmızı Şeytanlar'ın başında geçirdiği üç sezonda UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield'ı kazanmasına rağmen ligdeki kötü sonuçların ardından koltuğunu devretmek zorunda kaldı.