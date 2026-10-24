Jose Mourinho, Barcelona karşısında oynanacak El Clasico'ya büyük umutlar bağlıyor. Bu maç, Real Madrid'e ezeli rakibiyle arasındaki farkı 3 puana indirme fırsatı veriyor. Portekizli teknik direktörün ilk 11 tercihleri, özellikle de Fede Valverde'nin pozisyonuyla ilgili seçimleri merakla bekleniyor.

"Defensa Central" sitesine göre gazeteci Siro Lopez, Mourinho'nun seçeneklerini analiz ederek Valverde'nin sağ kanatta görev alması gerektiğini vurguladı. Uruguaylı oyuncunun sağ bek pozisyonunda oynaması halinde ise Brahim Diaz'ın orta sahaya sürülebileceğini ve Real Madrid'in 4-4-2 sistemine yaslanabileceğini belirtti.

Valverde'nin pozisyonu hâlâ tartışma konusu; zira Lopez, oyuncunun bek pozisyonunda mı yoksa orta saha oyuncusu olarak mı sahaya çıkacağını kesinleştirmedi. Ancak sağ tarafta yer alacağını, Aurelien Tchouameni ile Arda Güler'den oluşan bir ikili pivotla, ya da defansif gücü artırmak adına Güler'in yerine Eduardo Camavinga'yı koyarak oynanacağını öne çıkardı.

Brahim Diaz, Mourinho'nun hesaplarındaki olası sürpriz isim konumunda. Bunun nedeni, sağ kanatta oynayıp içeriye kat edebilme yeteneğinin yanı sıra çalım atma, savunma hatlarını geçme ve hücum organizasyonlarına katkı sağlama becerileri.

Lopez, bu niteliklerin, Vinicius Junior hazır olsa bile, Brahim'i Portekizli teknik direktör için önemli bir seçenek haline getirdiği görüşünde.

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Jude Bellingham ise sahaya çıkması neredeyse garanti bir aday olarak görünüyor; geri kalan isimler ise orta sahadaki boş koltuklar için yarışıyor.

Lopez, Mourinho'nun hücumda Vinicius'u Kylian Mbappe'nin yanında oynatmayı tercih edebileceğine dikkat çekti. Bu durum, Diomande'yi kulübeye oturma ihtimaliyle daha fazla karşı karşıya bırakırken, Brazilyalı yıldızın yerine onu ilk 11'de sahaya sürerek daha cesur bir seçeneğe başvurma olasılığını da gündeme getiriyor.