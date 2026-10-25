Real Madrid, pazar akşamı Spotify Camp Nou'da ezeli rakibi Barcelona karşısında oynanacak El Clasico'da galibiyet almayı hedefliyor.

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Barcelona'ya zarar verebileceği yolları analiz etmek için epey zaman harcadı.

Bazı analistler, Real Madrid'in kendi bölgesinde defansif bir blok oluşturmaya dayanacağını, savunma hattının arkasındaki boşlukları kullanmak için kontra ataklardan yararlanmaya çalışacağını öngörüyor; ancak Portekizli teknik adam, kendisini zafere götürebilecek başka bir sonuca ulaştı.

Defensa Central ağının aktardığına göre Mourinho, defansif görevleri yerine getirmeye pek alışkın olmayan oyuncuların, bunu yapmak zorunda kalmaları halinde zorlanacağının gayet farkında; özellikle de Real Madrid'in aynı zamanda öne çıkmaya da yöneleceği göz önüne alındığında.

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Bu, kendi savunma bölgesine çekilen bir takıma karşı yalnızca hücum görevi üstlenmeleri gereken bir senaryoyla kıyaslandığında, onlar için çok daha zor olacak. İşte bu yüzden Mourinho, Lamine Yamal, Gordon, Pedri ve Rodri'yi mercek altına aldı.

Mourinho'nun yakından takip edeceği oyuncular, Katalan ekibinin kadrosundaki bu dört futbolcu; çünkü onların performansı, Barcelona'nın El Clasico'ya nasıl yaklaştığının bir göstergesi olacak.

Portekizli teknik adam, bu oyuncuların geriye dönmek ve defansif görevlere katılmak zorunda kalmaları halinde yorgunluk ve bitkinlik yaşayabileceklerini biliyor. Bu durum, Lunin'in kalesine tehlike oluşturmaya çalıştıklarında isabetlerini de etkileyecektir.

Mourinho, Paris Saint-Germain ile Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasını analiz etti; o maçta Luis Enrique, Katalan ekibinin yaşadığı savunma zaaflarını, özellikle de Barcelona oyuncularının fiziksel verimlerinin düşmeye başladığı maçın son dakikalarında ortaya çıkardı.

Alman teknik direktör Hans Flick, arkasında büyük boşluklar bırakan ileri bir savunma hattına dayanıyor; bu da Mourinho'nun oyuncularının değerlendirebileceği bir durum. Nitekim Diomande ve Fede Valverde, 90 dakika boyunca uzun koşular yapabilme kapasitelerini kanıtladı.

Mourinho, Barcelona'nın yaşadığı başlıca sorunları keşfetti ve dikey paslardan yararlanarak Katalan ekibine zarar vereceği bir maç planlıyor. Portekizli teknik adam, topu geri kazanmak ve mümkün olan en kısa sürede forvetlere ulaşmak istiyor. Ancak bu, acele etmek ya da arka hattan rastgele uzun toplar göndermeye başvurmak anlamına gelmiyor.

Diomande ve Mbappe'yi aramadan önce, hücum kurgusunda Jude Bellingham veya Arda Güler'in üstleneceği bir ara aşamanın bulunması daha iyi. Bu, topun kanatlara ulaştırılmasına, Katalan savunma hattının şaşırtılmasına ve forvetlere hareket etmeleri için daha fazla alan tanınmasına olanak sağlayacak. Ayrıca Barcelona'nın kalesini savunurken dayandığı ofsayt tuzağına düşmekten kaçınmaya da yardımcı olacak.

Real Madrid, kendi bölgesinde blok oluşturarak savunma yapabilir; ancak bu, hücum tehlikesinden asla bir şey eksiltmiyor. Rakibin geriye koşmakta zorlandığı durumlarda bu daha da belirgin hale geliyor; zira Real Madrid, hızlı hücum geçişlerini değerlendirme konusunda dünyanın en iyi takımlarından biri.