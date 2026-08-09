Bir basın raporuna göre Brezilyalı Endrick, Carlos Espi ile yapılan anlaşmanın ardından Real Madrid'den uzakta oynayacağı bir fırsat arayışına ciddi biçimde kafa yoruyor; Avrupa'da oynayan bir takımda forma giymek ve ilk 11'de yer alma şansı istiyor.

Carlos Espi ile yapılan anlaşmanın kesinleşmesinden bu yana, geçen sezon Lyon'daki ve sonunda kendisine Dünya Kupası'na katılma yolunu açan olumlu deneyiminin ardından yeniden kiralanma ihtimalini ciddi biçimde düşünüyor ve halihazırda teklifleri dinliyor.

"AS" gazetesine göre teknik direktör Jose Mourinho kararı Brezilyalı'ya bıraktı, ancak oyuncu takımdaki rolünü önceden biliyor. Durum, Gonzalo Garcia ile yaşananlara benziyordu; Mourinho onu takıma katmak istemişti; başlangıçta ayrılık yönündeki her girişimi reddetti, ancak ilk 11'de yer edinmesinin imkansızlığı konusunda ona karşı açık sözlüydü.

Akademi mezunu, Mourinho'nun istediği özelliklere tam anlamıyla uyuyordu: Mbappe'den daha bölgesel oynayan, kafa vuruşlarında iyi olan ve Fransız'a yedek olabilecek bir forvet. Gonzalo'nun Fulham'a transferi kesinleştiğinde Mourinho, Espi ile anlaşma yapılmasını istedi.

Portekizli teknik adam, Endrick'in oynadığı sağ kanat mevkisinden ziyade santrfor mevkisine daha yakın olduğunu düşünüyor; ancak Brezilyalı'nın belirgin bir 9 numara forvetin özelliklerine sahip olmadığını da kabul ediyor.

Bu durum, 20 yaşındaki oyuncuyu hücum hattında Mbappe ve Espi'nin ardından üçüncü tercih haline getiriyor. Üstelik Diomande ile yapılan anlaşmanın, ayrıca Brahim Diaz ve Bernardo Silva'nın varlığının, hatta sakatlığından kurtulduğunda Rodrygo'nun da dahil olmasıyla sağ kanatta seçenek bolluğu var. Dolayısıyla eski Palmeiras oyuncusunun geleceği pek umut vaat etmiyor.

Endrick halihazırda teklifler alıyor ve nihai kararını vermeden önce hangisinin ihtiyaçlarına en uygun olduğunu değerlendiriyor. Bu sezon Real Madrid'den ayrılmak zorunda kalırsa, Avrupa kupalarına katılan, tercihen Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve kendisine ilk 11'de forvet mevkisini garanti eden bir takıma katılmak istiyor. Olympique Lyon'un fikir hoşuna gittiğinde ona tam olarak sunduğu şey de buydu. Orada, Fransa Ligi'nde, sezonun ilk yarısında güçlü bir performans sergileyerek 21 maçta 8 gol atıp 7 asist yaptı.

Şimdi ise hem Roma hem de Aston Villa onu kadrosuna katmaya ilgi gösterdi ve her ikisi de Endrick'in transfer için koyduğu şartları karşılıyor.

Real Madrid açısından Brezilyalı oyuncunun kiralanması en ideal çözüm olarak görülüyor. Aksi halde kulüp, iki yıl önce Palmeiras'tan forveti 35 milyon euro artı 25 milyon euro bonuslar karşılığında transfer ettiğinde yaptığı devasa yatırımı kaybedecek.

Kulüp şu ana kadar transfer bedeli, komisyonlar, maaş ve primler dahil oyuncuya yaklaşık 80 milyon euro harcadı. Dolayısıyla bu harcamanın dikkatlice yönetilmesi gerekiyor. Kiralama sürecini kolaylaştırmak için Real Madrid, yıllık net 5 milyon euroyu aşan oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi değerlendiriyor. Bu da Mastantuono ile yaşananlara benziyor.