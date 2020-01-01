Mourinho: Avrupa Ligi, Hamilton'ın Formula 2'yi kazanması gibi
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi hakkında ilginç bir benzetme yaptı.
Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal'ı 2-1 mağlup ederek 8. sıraya yükselen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, takımını Avrupa Ligi'ne götürmek isterken, turnuvanın ona heyecan vermediğini ilginç bir dille ifade etti:
"Avrupa Ligi, Avrupa'nın en büyük turnuvası değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takım ya da teknik direktör için yeterli değil. Lewis Hamilton'a Formula 2'yi kazanmak isteyip istemediğini sorduğunuzda onun için cazip gelmeyecektir. Ancak bu bir yarışma ve hiçbir yerde olmamaktansa, Avrupa Ligi'nde olmayı tercih ederim. Bence Tottenham'ın kazanmak istediği bir unvan."
"Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde oynamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kariyerim boyunca sadece iki kez Avrupa Ligi'nde oynadım ve ikisini de kazandım. Üçüncü kez oynamak ve kazanmak fena olmaz."
Mourinho, 2002-03 sezonunda Porto ile 2016-17 sezonunda ise Manchester United ile Avrupa Ligi zaferini tattı.