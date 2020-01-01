Mourinho: Avrupa Ligi, Hamilton'ın Formula 2'yi kazanması gibi

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk tercihi olmayacağını ancak yine de rekabet edecekleri bir platform olmasının iyi bir şey olduğunu dile getirdi

Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA hakkında ilginç bir benzetme yaptı.

Premier Lig'in 35. haftasında 'ı 2-1 mağlup ederek 8. sıraya yükselen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, takımını Avrupa Ligi'ne götürmek isterken, turnuvanın ona heyecan vermediğini ilginç bir dille ifade etti:

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"Avrupa Ligi, Avrupa'nın en büyük turnuvası değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takım ya da teknik direktör için yeterli değil. Lewis Hamilton'a Formula 2'yi kazanmak isteyip istemediğini sorduğunuzda onun için cazip gelmeyecektir. Ancak bu bir yarışma ve hiçbir yerde olmamaktansa, Avrupa Ligi'nde olmayı tercih ederim. Bence Tottenham'ın kazanmak istediği bir unvan."

Daha fazla takım

"Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde oynamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kariyerim boyunca sadece iki kez Avrupa Ligi'nde oynadım ve ikisini de kazandım. Üçüncü kez oynamak ve kazanmak fena olmaz."

Mourinho, 2002-03 sezonunda ile 2016-17 sezonunda ise ile Avrupa Ligi zaferini tattı.



