Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, takımın eski teknik direktörü ve halihazırda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan Carlo Ancelotti'den duyduğu komik rahatsızlığı anlattı.

AS gazetesi, Mourinho'nun Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajdaki bazı açıklamalarını yayımladı.

Mourinho şöyle konuştu: "Ancelotti harika biri. Vinicius ile konuşmak istiyordu, Rodrygo'nun durumunu, seviyesinin nasıl geliştiğini ve Militao'nun gelişiminin nasıl ilerlediğini öğrenmek istiyordu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O dönemde Endrick de sakattı ve buraya gelmek için benden izin istedi. Ama sen delisin Carlo! Ama Carlo işte böyle biri."

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Şakacı bir dille ekledi: "Carlo, senden bıktım. Her gün koridorda yürüyorum ve orada burada Ancelotti'nin fotoğraflarını buluyorum. Gerçekten senden bıktım."

Eski kulübü Roma ile ilişkisi hakkında ise şöyle yorumladı: "Ayrılışım kalbimi kırdı. Roma'ya ya da kulübün sahibine karşı tek bir sözüm olmadı ve asla olmayacak. Ayrıldığımda, vicdanım rahat bir şekilde ve oranın her zaman benim evim olarak kalacağı hissiyle ayrılıyorum."

Şunları aktardı: "Geldiğim gün, henüz hiçbir şey yapmamış olmama rağmen binlerce kişi beni karşılamak için oradaydı. Bunu hak etmiyorum, ama Roma işte böyle bir yer."

Şu sözlerin altını çizdi: "Taraftarlar için savaştım, elimdeki her şeyi verdim ve çok fazla galibiyet ve kupa kazanmayan bir kulüp için muazzam öneme sahip bir kupa olan UEFA Konferans Ligi gibi bir şampiyonluk kazandık."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya dönmek mi? Kendimi psikolojik olarak hazırlamam gerekiyor, çünkü oraya Giallorossi taraftarlarının desteği olmadan gideceğim ilk sefer olacak. Tezahürat ya da pankart beklemiyorum, ama çok fazla saygı bekliyorum."