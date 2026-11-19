Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Santiago Bernabeu'daki ilk deneyiminin sona ermesinden 13 yıl sonra bu sezon yeniden Real Madrid'in başına geçti. Mourinho'nun dönüşü, Madrid ekibindeki önceki dönemine dair pek çok anıyı yeniden gün yüzüne çıkardı. Bunların arasında 2013'teki ayrılığının nedenleri de vardı. Portekizli çalıştırıcı, o kararının kulübe karşı duygularının olmamasından ya da kulübe bağlı hissetmemesinden kaynaklanmadığını vurguladı.

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Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve takımı 2011-2012 sezonunda La Liga şampiyonluğuna, 2010-2011 sezonunda ise İspanya Kral Kupası zaferine taşımıştı.

Portekizli teknik adam, Avrupa Üniversitesi'ne bağlı Real Madrid Üniversite Okulu'nun 2026-2027 akademik yılı açılışına katılımını, kulüpteki geçmiş yıllarından bahsetmek için bir fırsata dönüştürdü. Mourinho, İspanya başkentinden uzak kaldığı süre boyunca Real Madrid ve taraftarlarıyla bağının hiç kopmadığını vurguladı.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid Spor Şehri'ndeki salonda düzenlenen etkinlikte konuşan Mourinho şunları söyledi: "2013'te kalabilirdim ama kulübü sevdiğim için ayrıldım. Çünkü o dönem takımın, benim temsil ettiğim türden bir teknik direktöre ihtiyacı olmadığını düşünüyordum."

Portekizli çalıştırıcı, kulüpten uzak kaldığı 13 yıl boyunca Real Madrid için hep en iyisini dilediğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası evlerimden biri, hatta benim evim. Buradayken de burada olmadığım 13 yıl boyunca da bunu hissettim. Kulüp için her zaman iyi şeyler diledim, taraftarlarının mutlu olmasını istedim. İlk günden itibaren Real Madrid'in kimliğine ve temsil ettiği değerlere ait olduğumu hissettim."

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Real Madrid'in dünya çapındaki konumuna da değinen Mourinho, on yılı aşkın süre boyunca farklı ülkelerde teknik direktörlük yapmasının, Madrid ekibinin İspanya dışındaki imajını daha iyi kavramasına fırsat verdiğini açıkladı.

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Mourinho, "Real Madrid, kazandığı tüm kupalar sayesinde olduğu kadar, ilkeleri ve spora ve topluma yaklaşım biçimi sayesinde de büyük bir kulüp. 13 yıl kulüpten uzak kaldım ve bu süre içinde İspanya dışındaki insanların Real Madrid'e nasıl baktığını daha iyi anladım" dedi.

Ayrıca Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerini şekillendiren etkenlere de değinerek başarının bir dizi koşula ve bir sonraki adıma sürekli hazırlanmaya bağlı olduğunu belirtti.

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Mourinho, "Bu, birçok etkenin bir araya gelmesiyle ilgili. Özel bir şeyle doğdum ve her zaman bir sonraki adıma hazırlandım. İşler doğru yönde ilerliyor gibi görünüyordu. Teknik direktörün etrafında çok sayıda insan olsa da sonunda yalnızdır ve bu zor bir şey. Zayıf yönlerimizi nasıl gizleyeceğimizi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Real Madrid'in başına yeniden geçen Mourinho, dönüşünün ardından ilk sezonunda iyi sonuçlar alıyor . Takım, La Liga'da 30 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor.

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Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında önümüzdeki cumartesi günü Celta Vigo'yu konuk edecek. Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 4 maçının tamamını kazanarak başarılı bir performans sergiliyor.