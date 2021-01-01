Mostafa Mohamed'den ilk derbide ilk gol

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, ilk derbi maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Fatih Terim'ın ısrarla istediği ve transferin son günlerinde Galatasaray'a resmi imzayı atan Mostafa Mohamed, Süper Lig'e fırtına gibi girdi.

Hafta içinde yedek kulübesinde başladığı Başakşehir maçında oyuna sonradan girmesine rağmen 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek siftahını yapan Mısırlı oyuncu, Kadıköy'de de tarihe geçti.

Bu sefer mücadeleye ilk 11'de başlayan Mohamed, 54. dakikada takımının galibiyet golüne imza attı. Emre Kılınç'ın pasıyla topla buluşan 23 yaşındaki oyuncu, Serdar Aziz'i çalımladıktan sonra şık bir vuruşla Altay'ı avladı.

Salı günü İstanbul'a gelen, Çarşamba ilk maçına çıkan Mohamed, henüz bir hafta dolmadan ilk derbisinde gol atan oyuncular kervanına katıldı.

Mohamed, golden sonra Zamalek logosunu temsil eden bir sevinç gösterisinde bulunarak eski takımına da mesaj yolladı. Golcü oyuncu, Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk Mısırlı oldu. Mısır da bu derbide oyuncusu gol atan 28 ülke arasında kendisine yer buldu.

Maçtan sonra konuşan Fatih Terim de oyuncusu överek, "Mohamed muhteşem adapte oldu. Harika bir gol attı. Ondan çok daha iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Bizim önemli bir açığımızı kapatacak. Genç bir çocuk İlk defa yurt dışına çıkıyor. Geliyor burada derbi oynuyor. Bu çok zor bir şey. Çok da güzel oynadı. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.