Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Salah benzetmesi

Mısır basını Mostafa Mohamed'in kısa süre sonra Premier Lig'e transfer olabileceğini yazdı

Galatasaray'a devre arasında transfer olan ve gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed ülkesinde de konuşulan isimlerin başında geliyor.

Mısır'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Masry Al-Youm Gazetesi, Mostafa Mohamed'in Liverpool forması giyen Mohamed Salah gibi olabileceğini yazdı.

Söz konusu haberde; "Mostafa Mohamed yurt dışına transfer olmak için yıllarca Zamalek'in izin vermesini bekledi. Sonunda Galatasaray'a transfer olarak hedefine ulaşan genç oyuncu takımında harika işlere imza atıyor.

Salah gibi bir gün o da Premier Lig'de forma giyecek. Kısa sürede herkesin dikkatini çektı. Bu formuyla devam ederse çok kısa bir süre içerisinde İngiltere'ye transfer olabilir" ifadelerine yer verildi.