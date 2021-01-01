Mostafa Mohamed Galatasaray mesaisine golle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, oynadığı ilk maçta golle buluştu.

Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek takımından transfer ettiği Mostafa Mohamed, adeta ayağının tozuyla golünü attı.

Kısa bir süre önce İstanbul'a gelen ve dün takımıyla ilk idmana çıkan Mısırlı oyuncu, Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.

Fatih Terim'in yedek kulübesinde başlattığı genç oyuncu, mücadelenin devre arasında Oghenekaro Etebo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizen Mohamed, son dakikalarda Onyekuru'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda da topun başına geçti.

Golcü oyuncu, penaltı noktası üzerinde hata yapmayınca hem skoru 3-0'a taşıdı hem de Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Maçtan sonra beIN Sports'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim öğrencisi hakkında, "Mostafa Mohamed yetenekli bir atak oyuncusu. Çok genç, öğreneceği çok şey var. Bize faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı. Çok iyi yükseldi ki önemli meziyetlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Halil Dervişoğlu da son anlarda şans buldu. Genç oyuncu maçın son saniyelerinde dördüncü gol fırsatını yakalasa da Mert Günok'u geçemedi.