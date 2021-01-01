Mostafa Mohamed Alanyaspor maçını da boş geçmedi

Süper Lig'e iki maçta iki golle başlayan Mostafa Mohamed, kupada da gollerine devam etti.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed sarı-kırmızılı formayla çıktığı üçüncü maçında üçüncü golünü attı. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi Alanyaspor karşılaşmasında da fileleri sarsan golcü oyuncu böylece gol serisini de sürdürmüş oldu.

Maçtan sonra yeni transferlerinin performansına değinen Fatih Terim de genç oyuncunun katkısına dikkat çekerken, "Gol atmaları için aldığımız oyuncuların bu beklentilere cevap vermezi bizim adımıza sevindirici" ifadelerini kullandı.