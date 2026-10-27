Futbol programı Voetbalpraat analistleri Charles Vanhoutte'ye övgüler yağdırıyor. Sjoerd Mossou ise Ajax'ın Feyenoord'un orta saha oyuncusunu 6 numara olarak kadrosuna katmak için neden girişimde bulunmadığını sorguluyor.

28 yaşındaki Vanhoutte ile geçen yaz üç sezonluk sözleşme imzalandı. Belçikalı orta saha oyuncusu, Giovanni van Bronckhorst'un takımının vazgeçilmez isimlerinden biri. Vriendenloterij Eredivisie'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maça çıktı.

Kenneth Perez, Vanhoutte'nin pazar günü PSV'ye karşı oynanan önemli maçtaki performansını izledikten sonra, "Vanhoutte takımı bir arada tutan isim. İnsanların görmek istediği de bu" diyor. Kulübü yakından takip eden gazeteci Martijn Krabbendam da ona tamamen katılıyor: "Birkaç kez oyundan çıkarıldığında Feyenoord'un kontrolü tamamen kaybettiğini açıkça gördünüz."

Mossou da Vanhoutte hakkındaki tartışmaya katılıyor: "Ajax'ın 4,5 yıl boyunca bir 6 numara aramış olması aslında oldukça tuhaf. Vanhoutte, Ajax için de gayet iyi bir oyuncu olmaz mıydı?"

Krabbendam, Vanhoutte'nin bonservis bedeline değinerek, "Ucuz bir Hendo (Jordan Henderson, editörün notu) ama iyi bir oyuncu. Feyenoord onun için yalnızca 5,5 milyon euro ödedi" diyor.

Vanhoutte, Eredivisie lideri Feyenoord'un orta sahasındaki değişmez isimlerden biri. Van Bronckhorst, orta sahada genellikle onun yanında Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël'i tercih ediyor.

Belçikalı transfer, pazar günü PSV'ye karşı oynanan kritik maça da ilk 11'de başladı. Maçın bitimine kısa süre kala yerini, uzun süren sakatlığının ardından yeniden maç oynayabilecek duruma gelen Jakub Moder'e bıraktı.