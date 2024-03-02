Morutan, Ankaragücü'nü çaresiz bıraktı! Emre Belözoğlu: "İlk 11 mümkün değil"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan takıma katılan Olimpiu Morutan'ı oynatmak istese de sözleşmesi elini kolunu bağladı.

Ankaragücü, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı

Emre Belözoğlu, Morutan'ın neden oynamadığını açıkladı

Sözleşme elini kolunu bağladı

NE OLDU? Ankaragücü, Süper Lig'de İstanbulspor ile 1-1 berabere kalırken Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Morutan'ın neden oynamadığını sözleşmeyi işaret ederek anlattı.

NE SÖYLENDİ? Emre Belözoğlu şunları söyledi: "Morutan ilk 11 oynamaya devam ederse kulübe çıkacak bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor. İki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz. "

"Kulüpleri başkanlar yönetir, sahayı teknik direktörler. Üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. Böylesine iyi başladığımız maçta 30 farklı senaryo olsa en kötüsü bu olurdu. Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum. Bugün de bunu net bir şekilde gördük Ankaragücü sahanın içinde çok yalnız. Kayserispor maçından sonra söz verdiğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğim."

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BÜYÜK RESİM: Galatasaray, Morutan'ın Ankaragücü'ne transferini şu sözlerle duyurmuştu: "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Şirketimize 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 Euro'dan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 Eur transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği, Kulübümüzün 3.000.000 Euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır."