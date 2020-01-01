Morientes: Keylor Navas bir Real Madrid efsanesi

Fernando Morientes, Keylor Navas'ın hak ettiği övgüyü almadığını düşünüyor.

'in sembol isimlerinden Fernando Morientes, Keylor Navas'a övgüler yağdırdı.

İspanyol deviyle geçirdiği beş sezonda bir ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Navas, 2019-20 sezonu başında PSG'ye transfer oldu.

Morientes, ESPN'e verdiği demeçte Kosta Rikalı file bekçisinin kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri olduğunu savunurken "Keylor Navas bir Real Madrid efsanesi. Onun gibi Madrid tarihinin en önemli anlarında rol oynamış bir oyuncu efsane olarak anılmalı. Keylor, Iker Casillas gibi büyük bir ismin boşluğunu doldurdu. Adım adım herkesin saygısını kazandı ama daha önemlisi, en önemli anlarda üstün performanslar gösterdi." ifadelerini kullandı.

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33 yaşındaki Keylor Navas, Real Madrid'e 2014 yılında Levane'den transfer olmuştu.