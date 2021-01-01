Moriba, Manchester City'nin kapısından dönmüş

Barcelona'da forma giyen 18 yaşındaki Ilaix Moriba'nın babası, genç oyuncunun Manchester City'e transferini nasıl iptal ettiğini anlattı.

Barcelona'nın genç yeteneği Ilaix Moriba'nın babası Mamady Kourouma, oğlunun Manchester City'e transfer olmak üzereyken uçak biletlerini iptal ettiğini açıkladı.

Moriba, Barcelona'nın gelecekte çok şey beklediği genç isimlerin başında geliyor.

Moriba'nın babası Mamady Kourouma neler söyledi?

Genç yıldız adayının babası Kourouma, Sport'a bu konuyla ilgili özel açıklamalar yaptı.

"Barcelona ile görüşmeler ilerleyememişti. Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain ile tanıştık ve bize tüm projesini anlattı. Hoşumuza gitti.

Manchester'a seyahat etmek ve sözleşmeyi imzalamak için uçak biletlerimiz vardı. Oraya gitmemiz gereken günün sabahı biletleri iptal ettim. Ilaix'ın Barcelona'nın gelecek nesilleri için bir örnek olmasını istedim.

Arkadaşları gitmişti. Sonra, Barcelona ile hepimizin karlı çıktığı bir anlaşmaya varmayı başardık."

Manchester City, Moriba'yı neden istedi?

2003 doğumlu Moriba, 2010 yılında Barcelona'nın akademisine katıldı. Geçen sürede A takım seviyesine kadar yükseldi. 17 yaşında B takımına katılan Moriba, fiziği, tekniği ve vizyonuyla Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba ile karşılaştırılmaya başlandı.

Moriba ile Manchester City'de yıllarca forma giyen Fildişili Yaya Toure arasında da benzerlikler vardı. İngiliz ekibi Moriba'nın, Toure'nin izinden yürüyeceğini düşünüyordu. Ancak genç oyuncu geleceğini 2022'ye kadar Barcelona'ya teslim etmeyi seçti.

Moriba'yı sırada ne bekliyor?

Barcelona, La Liga'da gelecek maç Huesca'yı konuk edecek. Moriba da Ronald Koeman tarafından kadroya alınmak için antrenmanlarda mücadele verecek.